    BERENBERG stuft Alzchem auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Alzchem mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Das Spezialchemie-Unternehmen bleibe mittelfristig optimistisch, vor allem dank seiner unterschiedlichen Endmärkte in der Verbundproduktion, schrieb Gerhard Orgonas nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch./ag/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:51 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 142EUR auf Tradegate (26. September 2025, 14:06 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Gerhard Orgonas
    Analysiertes Unternehmen: Alzchem
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 185
    Kursziel alt: 185
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



