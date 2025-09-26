BERENBERG stuft Alzchem auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Alzchem mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Das Spezialchemie-Unternehmen bleibe mittelfristig optimistisch, vor allem dank seiner unterschiedlichen Endmärkte in der Verbundproduktion, schrieb Gerhard Orgonas nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 142EUR auf Tradegate (26. September 2025, 14:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Gerhard Orgonas
Analysiertes Unternehmen: Alzchem
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 185
Kursziel alt: 185
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
