BERENBERG stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Hold" belassen. Finanzchef Justus Wehmer habe gute Gründe für mittelfristigen Optimismus der Jenaer aufzeigt, schrieb Sam England nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch./ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 42,70EUR auf Tradegate (26. September 2025, 14:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sam England

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 47

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



