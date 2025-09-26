    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec
    BERENBERG stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Hold" belassen. Finanzchef Justus Wehmer habe gute Gründe für mittelfristigen Optimismus der Jenaer aufzeigt, schrieb Sam England nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch./ag/mf

    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Sam England
    Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 47
    Kursziel alt: 47
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


