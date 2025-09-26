BERENBERG stuft Siemens Healthineers auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Die Bayern hätten die aktuellen Herausforderungen gut im Griff, schrieb Sam England nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch./ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 45,27EUR auf Tradegate (26. September 2025, 14:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sam England

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 57

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

