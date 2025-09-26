BERENBERG stuft Siemens Healthineers auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Die Bayern hätten die aktuellen Herausforderungen gut im Griff, schrieb Sam England nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 45,27EUR auf Tradegate (26. September 2025, 14:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Sam England
Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 57
Kursziel alt: 57
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
