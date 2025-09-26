BERENBERG stuft SYMRISE AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Hold" belassen. Der Finanzchef des Aromenherstellers, Olaf Klinger, habe sich kurzfristig vorsichtig gezeigt im aktuellen Wirtschaftsumfeld, schrieb Fulvio Cazzol nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch. Mittelfristig habe er allerdings Zuversicht ausgestrahlt./ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 72,88EUR auf Tradegate (26. September 2025, 14:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Fulvio Cazzol

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 93

Kursziel alt: 93

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

