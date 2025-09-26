BERENBERG stuft SYMRISE AG auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Hold" belassen. Der Finanzchef des Aromenherstellers, Olaf Klinger, habe sich kurzfristig vorsichtig gezeigt im aktuellen Wirtschaftsumfeld, schrieb Fulvio Cazzol nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch. Mittelfristig habe er allerdings Zuversicht ausgestrahlt./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 72,88EUR auf Tradegate (26. September 2025, 14:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Fulvio Cazzol
Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 93
Kursziel alt: 93
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
