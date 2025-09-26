    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Chemie AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Chemie
    BERENBERG stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Hold" belassen. Der Tenor der Diskussionen mit dem Finanzchef Tobias Ohler sei vorsichtig gewesen, schrieb Sebastian Bray nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch. Die schwache Nachfrage im Juli, von der nach dem Bericht des zweiten Quartals die Rede gewesen sei, habe sich im August und September offenbar nicht gebessert./ag/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:51 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 64,55EUR auf Tradegate (26. September 2025, 14:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Sebastian Bray
    Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 68
    Kursziel alt: 68
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


