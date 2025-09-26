ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Talanx auf 'Buy' - Ziel 138 Euro
- Berenberg belässt Talanx auf "Buy" mit 138 Euro.
- Talanx übertrifft weiterhin die Erwartungen deutlich.
- Kosteneffizienz als Schlüssel des Geschäftsmodells.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 138 Euro auf "Buy" belassen. Der Versicherer liefere weiterhin bessere Resultate ab als erwartet werde, schrieb Michael Huttner in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Geschäftsmodell baue auf Kosteneffizienz als wichtigste Triebfeder./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Talanx Aktie
Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 112,2 auf Tradegate (26. September 2025, 14:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Talanx Aktie um -0,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 29,05 Mrd..
Talanx zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 120,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 138,00EUR was eine Bandbreite von -32,32 %/+22,89 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 138 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Talanx - TLX100 - DE000TLX1005
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Talanx. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Jetzt auch auf YouTube veröffentlicht die Veranstaltung:
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
Die Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre (SdK) lädt am Donnerstag, 28. August 2025 um 18:30 Uhr zum kostenfreien Webinar mit der IR der Talanx ein. Ich werde leider nicht dabei sein können. In der Vergangenheit waren die Präsentationen aufschlussreich. Auch können Fragen gestellt werden.
Talanx erzielt Rekord-Halbjahresergebnis von 1.373 Mio. EUR und hebt Ergebnisprognose für 2025 an