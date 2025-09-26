    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTalanx AktievorwärtsNachrichten zu Talanx

    ANALYSE-FLASH

    Berenberg belässt Talanx auf 'Buy' - Ziel 138 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg belässt Talanx auf "Buy" mit 138 Euro.
    • Talanx übertrifft weiterhin die Erwartungen deutlich.
    • Kosteneffizienz als Schlüssel des Geschäftsmodells.
    ANALYSE-FLASH - Berenberg belässt Talanx auf 'Buy' - Ziel 138 Euro
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 138 Euro auf "Buy" belassen. Der Versicherer liefere weiterhin bessere Resultate ab als erwartet werde, schrieb Michael Huttner in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Geschäftsmodell baue auf Kosteneffizienz als wichtigste Triebfeder./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Talanx Aktie

    Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 112,2 auf Tradegate (26. September 2025, 14:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Talanx Aktie um -0,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 29,05 Mrd..

    Talanx zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 120,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 138,00EUR was eine Bandbreite von -32,32 %/+22,89 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 138 Euro

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
