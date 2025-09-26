Berenberg belässt Talanx auf 'Buy' - Ziel 138 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Talanx Aktie

Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 112,2 auf Tradegate (26. September 2025, 14:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Talanx Aktie um -0,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,11 %.

Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 29,05 Mrd..

Talanx zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5500 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 120,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 138,00EUR was eine Bandbreite von -32,32 %/+22,89 % bedeutet.