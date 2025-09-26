ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Evonik auf 20 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan senkt Kursziel für Evonik auf 20 Euro.
- Einstufung bleibt trotz Senkung auf "Overweight".
- Analyst reagiert auf unerwartete Prognosesenkung.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 21,50 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi kappte seine Schätzungen für den Chemiekonzern in diesem Monat zum zweiten Mal. Er reagierte damit in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar auf die noch stärker als befürchtet ausgefallene Prognosesenkung. Udeshi bleibt aber angesichts der günstigen Bewertung bei seiner Empfehlung der Aktien./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 14,78 auf Tradegate (26. September 2025, 14:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -4,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 6,89 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +1,42 %/+35,23 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 20 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Evonik Industries - EVNK01 - DE000EVNK013
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Evonik Industries. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
„Gerade die letzten Jahre waren nicht einfach, denn wir mussten uns in einem zunehmend schwierigen Umfeld behaupten.“
Maike Schuh, Ex-CFO Evonik
Der Abgang von der Finanzvorständin Schuh, hat der Evonik 0,50 Cent je Aktie an Performance gekostet. Schon interessant mit anzusehen, wie einzelne Personen einen Aktienkurs negativ beeinflussen können. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/frown.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/frown.gif
Nickel kauft und verkauft (oder tradet) zyklische Aktien im Jahresverlauf oder nach bestimmten Kennzahlen.