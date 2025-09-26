    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Märkte atmen auf

    Nächste Zinssenkung voraus: US-Kerninflation bleibt im August bei 2,9 Prozent

    Die US-Wirtschaft zeigt sich trotz anhaltend hoher Inflation resilient. Der Preisindex Core PCE bleibt auf Jahressicht unverändert bei 2,9 Prozent. Die Aktienmärkte atmen auf.

    Die US-Kerninflation hat sich im August laut dem bevorzugten Instrument der Federal Reserve, dem Personal Consumption Expenditures (PCE) Preisindex, bei 2,9% gehalten. Dies entspricht den Erwartungen und könnte die Zentralbank auf Kurs für weitere Zinssenkungen in den kommenden Monaten halten.

    Der PCE-Preisindex, der die Inflation misst, stieg im August um 0,3 Prozent, was die jährliche Gesamtinflation auf 2,7 Prozent anhebt. Ohne die volatilen Bereiche Nahrungsmittel und Energie blieb der Kernindex bei einer jährlichen Rate von 2,9 Prozent, nach einem monatlichen Anstieg von 0,2 Prozent im Vergleich zum Juli.

    Am Markt werden die Daten mit Erleichterung zur Kenntnis genommen. Kurz vor US-Börsenstart notieren die Futures auf die großen US-Indizes allesamt im Plus.

    Der Bericht des US-Handelsministeriums zeigte zudem, dass die privaten Ausgaben im August stärker als erwartet gestiegen sind. Dies deutet auf eine robuste Konsumneigung der Amerikaner hin, trotz anhaltender Inflationsdrucks.

    Die stabilen Inflationsdaten stützen die Erwartungen, dass die Fed ihre Zinssenkungsstrategie fortsetzen könnte. Analysten erwarten bis Ende des Jahres mindestens zwei weitere Senkungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte. Allerdings könnten die kommenden Arbeitsmarktdaten und die Gefahr eines Regierungsstillstands die Entscheidungen der Zentralbank beeinflussen.

    Doch die anhaltend hohe Inflation, verstärkt durch Zölle und gestiegene Produktionskosten, könnte die Kaufkraft der Konsumenten bremsen. Dies gilt besonders für Unternehmen, die gezwungen sein könnten, steigende Kosten weiterzugeben, was Druck auf die Margen ausübt. Trotz der herausfordernden Arbeitsmarktlage mit langsamerem Stellenaufbau und moderaten Lohnerhöhungen zeigen sich die Verbraucher, insbesondere wohlhabendere Haushalte, weiterhin ausgabefreudig.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
