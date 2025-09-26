Baidu setzt die Expansion fort: Dubai wird das nächste Ziel für autonomes Fahren

Der chinesische Technologiekonzern Baidu plant, noch im ersten Quartal des kommenden Jahres vollständig fahrerlose Robotaxis in Dubai zu betreiben. Das Unternehmen will damit an den Erfolg seines Robotaxi-Dienstes Apollo Go in Wuhan anknüpfen. "Wir hoffen, bis zum ersten Quartal nächsten Jahres eine vollständig fahrerlose Kommerzialisierung für die Öffentlichkeit zu erreichen", erklärte Liang Zhang, Managing Director für Europa, Nahost und Afrika bei Apollo Go, am Donnerstag.

Baidu hat bereits mit ersten Tests begonnen. In ausgewiesenen Bereichen in Dubai fahren derzeit 50 Robotaxis mit Testfahrer-Lizenzen und Genehmigungen für autonomes Fahren. Bei diesen Tests ist noch ein menschlicher Sicherheitsfahrer im Fahrzeug. "Die Politik im Nahen Osten ist aufgeschlossen dem gegenüber. Die Region ist auch ziemlich offen für neue Technologien, daher werden wir den Nahen Osten wahrscheinlich als Schlüsselregion für die Kommerzialisierung und die Vergrößerung der Flotte nutzen", sagte Zhang. Bis Ende 2027 oder Anfang 2028 will Baidu mehr als 1.000 Robotaxis auf Dubais Straßen haben. Dubai biete aufgrund hoher Nachfrage und guter Infrastruktur ideale Bedingungen für den Betrieb autonomer Fahrzeuge.

Internationale Expansion und Profitabilität

Baidu betreibt weltweit über 1.000 Robotaxis und hat in Wuhan bereits die Gewinnschwelle pro Fahrzeug erreicht. Jedes neue Fahrzeug in der Flotte trägt dort zum Gewinn bei. Nun will der Konzern seine internationale Expansion vorantreiben und den Betrieb skalieren. In der Region Naher Osten arbeitet Baidu bereits mit Autogo zusammen, um Robotaxis in Abu Dhabi einzusetzen. Darüber hinaus hat Apollo Go im August eine Partnerschaft mit Lyft geschlossen und plant den Start seiner Robotaxis in Deutschland und Großbritannien.

Konkurrenz aus China drängt ebenfalls in den Nahen Osten

Auch andere chinesische Anbieter autonomer Fahrdienste drängen auf den Markt. Pony AI etwa rechnet laut Finanzchef Leo Haojun Wang dank wachsender Flotte und sinkender Kosten damit, bereits Ende 2025 oder Anfang 2026 die Gewinnschwelle zu erreichen. Das Unternehmen kündigte zugleich seine internationale Expansion an und will bis 2028 rund 1.000 Robotaxis im Nahen Osten einsetzen. WeRide arbeitet ebenfalls mit Uber in Dubai zusammen. Pony AI kooperiert zusätzlich mit dem katarischen Transportunternehmen Mowasalat in Doha.

Wettbewerb um Marktführerschaft

Der Nahe Osten wird damit zunehmend zum Testfeld für chinesische Robotaxis-Anbieter. Die Kombination aus offenen politischen Rahmenbedingungen, hoher technischer Affinität und wachsender Nachfrage macht die Region zu einem attraktiven Markt für Unternehmen wie Baidu, Pony AI und WeRide. Analysten sehen in der Region eine Chance für frühe Skalierung und Profitabilität, noch bevor westliche Städte in größerem Umfang autonome Taxis einsetzen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion