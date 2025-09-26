    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKnorr-Bremse AktievorwärtsNachrichten zu Knorr-Bremse

    ANALYSE-FLASH

    Warburg Research hebt Knorr-Bremse auf 'Buy' - Ziel 92 Euro

    • Kursziel für Knorr-Bremse auf 92 Euro angehoben.
    • Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft nach Rutsch.
    • Übernahme der Duagon Group stärkt strategische Ausrichtung.
    ANALYSE-FLASH - Warburg Research hebt Knorr-Bremse auf 'Buy' - Ziel 92 Euro
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien von Knorr-Bremse von 91 auf 92 Euro angehoben und die Papiere nach ihrem Kursrutsch von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Übernahme der Duagon Group sei ein weiterer logischer Schritt in der strategischen Ausrichtung des Spezialisten für Bremssysteme, schrieb Fabio Hölscher am Freitag. Er passte sein Bewertungsmodell entsprechend an und nahm weitere kleinere Änderungen vor. Knorr habe seine Strategie bisher hervorragend umgesetzt./rob/ag

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

    Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 79,10 auf Tradegate (26. September 2025, 14:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um -4,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 12,67 Mrd..

    Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 104,00EUR was eine Bandbreite von +1,72 %/+32,23 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 92 Euro


    RSS-Feed abonnieren

