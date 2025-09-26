Warburg Research hebt Knorr-Bremse auf 'Buy' - Ziel 92 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 79,10 auf Tradegate (26. September 2025, 14:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um -4,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,10 %.

Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 12,67 Mrd..

Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 104,00EUR was eine Bandbreite von +1,72 %/+32,23 % bedeutet.