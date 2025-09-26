    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    USA

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Konsumausgaben und Einkommen steigen etwas stärker zu als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Private Einkommen in den USA steigen um 0,4 Prozent.
    • Konsumausgaben wachsen um 0,6 Prozent im August.
    • PCE-Deflator steigt auf 2,7 Prozent Jahresrate.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die privaten Einkommen im August etwas stärker gestiegen erwartet. Zum Vormonat legten sie um 0,4 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt um einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Bereits im Juli waren die Konsumausgaben um 0,4 Prozent gestiegen.

    Auch die privaten Konsumausgaben stiegen etwas stärker als erwartet. Sie legen um 0,6 Prozent zum Vormonat zu. Volkswirte hatten mit 0,5 Prozent gerechnet.

    Der PCE-Deflator der persönlichen Konsumausgaben, eine Kennzahl zur Preisentwicklung, stieg etwas an. Die Jahresrate legte um 0,1 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat zu. Volkswirte hatten dies prognostiziert. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, verharrte bei 2,9 Prozent zu.

    Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet. Die Notenbank strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Auf ihrer jüngsten Sitzung hatte die Fed ihre Leitzinsen senkt. US-Präsident Donald Trump fordert die Notenbank zu deutlich stärkeren Leitzinssenkungen auf./jsl/stk






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    USA Konsumausgaben und Einkommen steigen etwas stärker zu als erwartet In den USA sind die privaten Einkommen im August etwas stärker gestiegen erwartet. Zum Vormonat legten sie um 0,4 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt um einem Anstieg um 0,3 Prozent …