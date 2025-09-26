    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBoeing AktievorwärtsNachrichten zu Boeing

    Boeing - Aktie steigt rasant - 26.09.2025

    Am 26.09.2025 ist die Boeing Aktie, bisher, um +3,96 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Boeing Aktie.

    Besonders beachtet! - Boeing - Aktie steigt rasant - 26.09.2025
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    Boeing ist ein globaler Marktführer in der Luft- und Raumfahrt mit einem breiten Produktportfolio und starker Marktstellung, trotz Herausforderungen durch Konkurrenz und Marktbedingungen.

    Boeing Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.09.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Boeing Aktie. Mit einer Performance von +3,96 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Boeing Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +7,41 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,10 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,46 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +9,41 % gewonnen.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,47 % geändert.

    Boeing Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,10 %
    1 Monat -6,46 %
    3 Monate +7,41 %
    1 Jahr +33,74 %

    Informationen zur Boeing Aktie

    Es gibt 756 Mio. Boeing Aktien. Damit ist das Unternehmen 143,67 Mrd.EUR wert.

    Luftfahrtaufsicht will Beschränkungen für Boeing 737 Max lockern


    Der kriselnde Flugzeughersteller Boeing kann sich laut einem Pressebericht auf eine Lockerung der Auflagen für den Bau seiner 737-Max-Jets freuen. So solle Boeing einige Sicherheitsüberprüfungen an neu produzierten Mittelstreckenjets der Reihe …

    Großbestellung aus der Türkei und Norwegen: Boeing meldet sich zurück


    Nach dem Milliardendeal mit Katar angelt sich Boeing die nächsten Großbestellungen. Turkish Airlines macht beim Flottenausbau ernst und setzt dabei auf den US-Flugzeugbauer.

    Turkish Airlines will bis zu 225 neue Boeing-Maschinen kaufen


    Die Fluggesellschaft Turkish Airlines hat Vereinbarungen mit Boeing zum massiven Ausbau ihrer Flotte bekanntgegeben. Die türkische Airline will 75 Großraumjets vom Typ B787-9 und B787-10 anschaffen, von denen 50 fest bestellt und 25 optional …

    Boeing Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Boeing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Boeing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Boeing

    +4,45 %
    +0,27 %
    -6,19 %
    +7,41 %
    +33,20 %
    +34,45 %
    +33,49 %
    +55,53 %
    +1.172,39 %
    ISIN:US0970231058WKN:850471



