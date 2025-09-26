Investieren wie ein Investment-Star: Das ist der Bill Ackman-ETF!

Er folgt auf den VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF (OMAH.P), der die Beteiligungen des legendären Investors und Milliardärs Warren Buffett abbildet und innerhalb von sechs Monaten seit seinem Start rund 475 Millionen US-Dollar eingesammelt hat.

Der VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF (ACKY.P) feierte bereits am 09. September sein Debüt – inmitten eines Booms solcher Fonds, die entweder direkt von Star-Investoren verwaltet werden oder deren Portfolios nachbilden.

"Wir haben Dutzende von Managern mit hochkonzentrierten Positionen analysiert, bevor wir uns für Ackman entschieden haben", sagt VistaShares-CEO Adam Patti gegenüber Reuters.

Der neue ETF spiegelt die Beteiligungen von Ackmans Pershing Square Capital Management wider, wie sie in den vierteljährlichen 13F-Meldungen bei der US-Börsenaufsicht SEC und anderen Regulierungsbehörden offengelegt werden. Zudem wird eine Covered-Call-Strategie eingesetzt, um jährlich rund 15 Prozent Erträge zu erzielen. Ackmans aktuelles Portfolio umfasst u.a. Wetten auf Amazon, Nike und Uber.

Ackman gründete Pershing Square im Jahr 2014 und verwaltet etwa 30 Milliarden US-Dollar für Pensionsfonds, Stiftungen und wohlhabende Anleger, investiert in rund ein Dutzend Unternehmen. Als einer der bekanntesten aktivistischen Investoren an der Wall Street trieb er eine Neubesetzung des Vorstands bei Canadian Pacific voran und half, einen neuen CEO für Chipotle Mexican Grill zu finden.

Vor drei Jahren erklärte Ackman, er wolle sich von spektakulären Aktivisten-Kampagnen zurückziehen. Dennoch erzielte sein Hedgefonds in den vergangenen fünf Jahren eine Gesamtrendite von 121 Prozent, verglichen mit 84,5 Prozent des S&P-500 im selben Zeitraum. Obwohl 2025 schwierig begann, drehte Ackmans Portfolio von einem zweistelligen Verlust auf ein Plus von 18 Prozent in den ersten acht Monaten des Jahres.

Die ETFs von VistaShares sind Teil eines breiteren Trends: Anleger wollen die Portfolios von Investmentstars nachverfolgen. Wedbush Securities verwaltet 498 Millionen US-Dollar in einem ETF unter der Leitung seines Tech-Analysten Dan Ives, während Tom Lee, Gründer von Fundstrat Global Advisors, Namensgeber des 2,5-Milliarden-US-Dollar Fundstrat Granny Shots Large Cap ETF (GRNY.P) ist.

Problem bei den ETFs der Investment-Stars: Durch die Verzögerung zwischen Investition und Offenlegung der Positionen besteht eine zeitliche Verzögerung. Diese kann oft entscheidend sein. Eine Rendite mit diesen ETFs zu erzielen, die mit denen der prominenten Investments gleichkommt, ist daher eher unwahrscheinlich.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion