    Aktien New York Ausblick

    Steigende Kurse - Inflation wie erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen starten Freitag mit Kursgewinnen.
    • Dow Jones +1,1% auf 46.480 Punkte, Nasdaq +1,3%.
    • Inflationsdaten geben Raum für mögliche Zinssenkungen.
    Aktien New York Ausblick - Steigende Kurse - Inflation wie erwartet
    (Korrigiert werden die Indexstände und prozentualen Veränderungen)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Freitag wieder zulegen. Vor Börseneröffnung wurde der Dow Jones Industrial vom Broker IG 0,5 Prozent fester mit 46.170 Punkte taxiert. Der stark auf Technologiewerte ausgerichtete Nasdaq 100 lag bei IG 0,2 Prozent höher bei 24.456 Zählern.

    Vor Handelsstart lieferten neue US-Inflationsdaten Impulse. "Die PCE-Kernrate signalisiert einen gleichbleibenden Preistrend und gibt der US-Notenbank Raum für weitere Zinssenkungen", stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. Am Vortag hatten überraschend starke US-Daten Zinssenkungshoffnungen noch einen Dämpfer versetzt. Das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal war höher als erwartet ausgefallen. Auch die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter hatten mehr als gedacht zugelegt.

    Intel und Aktien anderer Chipproduzenten könnten von einem Bericht des "Wall Street Journal" (WSJ) profitieren. Danach erwägt die Trump-Regierung, die US-Abhängigkeit von im Ausland produzierten Halbleitern zu verringern.

    Bei Boeing sorgte ebenfalls ein Bericht des WSJ für Aufmerksamkeit. Die für Luftfahrtbehörde FAA könnte danach die Bedingungen für die Maschinen des Typs 737 Max lockern.

    Pharmawerte standen im Zeichen der US-Zollpolitik. US-Präsident Donald Trump hatte auf eine Vielzahl von Importprodukten ab Oktober neue Zölle verhängt. Ob die neuen Regelungen auf bereits geltende Abgaben - etwa länderspezifische Sätze - aufgeschlagen werden, war allerdings zunächst unklar. Davon dürften indes positive Impulse für US-Pharmawerte ausgehen.

    Auch ausländische Nutzfahrzeughersteller könnte der Zollhammer wieder treffen. Lastwagen gehören zu den Produkten, auf die US-Präsident Donald Trump demnächst branchenspezifische Zölle erheben will. Anders als für europäische Autos, deren Import-Abgaben rückwirkend zum 1. August auf 15 Prozent gesenkt wurden, sollen auf große, schwere Lkw ab Oktober Zölle in Höhe von 25 Prozent verhängt werden. Aktien des US-Nutzfahrzeugherstellers Paccar , die deutlich anzogen, waren vorbörslich gefragt./mf/tih/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

    Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,87 % und einem Kurs von 190,2 auf Tradegate (26. September 2025, 15:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +19,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +48,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 140,88 Mrd..

    Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,750USD. Von den letzten 8 Analysten der Intel Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 35,00USD was eine Bandbreite von -30,69 %/+15,51 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
