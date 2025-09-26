    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    CAREN MIOSGA / am Sonntag, 28. September 2025, um 21

    45 Uhr im Ersten (FOTO)

    München (ots) - "Braucht Deutschland eine neue Außenpolitik, Herr Wadephul?"

    Die deutsche Außenpolitik steht unter Druck: Die regelbasierte liberale
    Weltordnung gerät ins Wanken und Europa muss seine Rolle neu definieren.
    Besonders das aggressive Vorgehen Israels im Gazastreifen empört viele
    europäische Staaten. Als Reaktion erkennen immer mehr Länder Palästina als Staat
    an. Und auch angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine steigt
    der Druck von den USA auf Europa, entschiedener gegen Russland vorzugehen und
    geschlossener zu handeln. Insbesondere von Deutschland wird Führung erwartet.
    Wie viel Spielraum bleibt der Bundesregierung zwischen historischer
    Verantwortung, aktuellen Krisen und dem Anspruch, Europa zu einen? Und welche
    Rolle kann Deutschland in einer Weltordnung spielen, die zunehmend von
    Machtpolitik geprägt ist?

    Die Gäste:

    Johann Wadephul (Bundesminister des Auswärtigen, CDU)

    Daniela Schwarzer (Politikwissenschaftlerin, Bertelsmann Stiftung)

    Christoph von Marschall (Journalist,Tagesspiegel)

