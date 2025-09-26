45 Uhr im Ersten (FOTO)

CAREN MIOSGA / am Sonntag, 28. September 2025, um 21
München (ots) - "Braucht Deutschland eine neue Außenpolitik, Herr Wadephul?"
Die deutsche Außenpolitik steht unter Druck: Die regelbasierte liberale
Weltordnung gerät ins Wanken und Europa muss seine Rolle neu definieren.
Besonders das aggressive Vorgehen Israels im Gazastreifen empört viele
europäische Staaten. Als Reaktion erkennen immer mehr Länder Palästina als Staat
an. Und auch angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine steigt
der Druck von den USA auf Europa, entschiedener gegen Russland vorzugehen und
geschlossener zu handeln. Insbesondere von Deutschland wird Führung erwartet.
Wie viel Spielraum bleibt der Bundesregierung zwischen historischer
Verantwortung, aktuellen Krisen und dem Anspruch, Europa zu einen? Und welche
Rolle kann Deutschland in einer Weltordnung spielen, die zunehmend von
Machtpolitik geprägt ist?
Die Gäste:
Johann Wadephul (Bundesminister des Auswärtigen, CDU)
Daniela Schwarzer (Politikwissenschaftlerin, Bertelsmann Stiftung)
Christoph von Marschall (Journalist,Tagesspiegel)
