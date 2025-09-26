45 Uhr im Ersten (FOTO)

München (ots) - "Braucht Deutschland eine neue Außenpolitik, Herr Wadephul?"



Die deutsche Außenpolitik steht unter Druck: Die regelbasierte liberale

Weltordnung gerät ins Wanken und Europa muss seine Rolle neu definieren.

Besonders das aggressive Vorgehen Israels im Gazastreifen empört viele

europäische Staaten. Als Reaktion erkennen immer mehr Länder Palästina als Staat

an. Und auch angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine steigt

der Druck von den USA auf Europa, entschiedener gegen Russland vorzugehen und

geschlossener zu handeln. Insbesondere von Deutschland wird Führung erwartet.

Wie viel Spielraum bleibt der Bundesregierung zwischen historischer

Verantwortung, aktuellen Krisen und dem Anspruch, Europa zu einen? Und welche

Rolle kann Deutschland in einer Weltordnung spielen, die zunehmend von

Machtpolitik geprägt ist?



Die Gäste:



Johann Wadephul (Bundesminister des Auswärtigen, CDU)



Daniela Schwarzer (Politikwissenschaftlerin, Bertelsmann Stiftung)



Christoph von Marschall (Journalist,Tagesspiegel)



