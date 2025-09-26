    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    Smart City Heroes auf der Smart Country Convention

    Dormagen/Köln/Berlin (ots) - Christoph Reitenberger, Smart City Manager der
    Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen: "Ich gebe gerne
    Auskunft zu unserer Zusammenarbeit mit dataMatters"

    "Data Dan" und seine "Smart City Heroes" erobern die Smart Country Convention in
    Berlin. Der dreitägige Kongress vom 30. September bis 2. Oktober gilt als eines
    der wichtigsten Events für den digitalen Staat. Hinter "Data Dan" verbirgt sich
    Dr. Daniel Trauth, Gründer und Geschäftsführer der RWTH-Ausgründung dataMatters.
    Die "Smart City Heroes" sind die Helden einer Serie von Animationsfilmen im Stil
    von Retro-Videogames, die auf spielerische Art die Konzepte einer Smart City
    anschaulich darstellen. Dies reicht von den Sensoren, über Funkverbindungen,
    Datenräume und Künstliche Intelligenz zur Auswertung bis hin zum Dashboard am PC
    oder Smartphone, das die kommunalen Entscheidungsträger mit minutenaktuellen
    Informationen und Prognosen über das Geschehen in ihrer Stadt auf dem Laufenden
    halten.er

    Christoph Reitenberger, Smart City Manager der Stadtmarketing- und
    Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen bei Düsseldorf, erklärt in einem
    persönlichen Statement zum Engagement von "Data Dan" und "Heroes":

    "Was für eine Entwicklung: Mit Daniels dataMatters GmbH haben wir uns bereits
    vor einigen Jahren auf den Weg gemacht, um heute mit urbanOS nicht nur eine
    digitale Plattform für SmartCity Anwendungen zu entwickeln, sondern im Grunde
    eine digitale Infrastruktur, die sowohl das Funknetz und das loT inklusive der
    passenden Sensorik mit unserer Urbanen Datenplattform verbindet.

    Das Springer Professional Business IT Feature von DataDan - so Daniels Smart
    City Einsatzname - gibt einen tollen Einblick und Ausblick in das umfangreiche
    Portfolio der Smart Industrial City -Wirtschaftsförderung Dormagen. Den
    persönlichen Einsatz, den Daniel und sein Team leisten ist enorm, getreu dem
    Motto: es gibt nichts, was nicht geht. So schraubt Daniel Sensoren und Gateways
    auch selbst an, und wenn es keinen passenden Unterbau gibt, baut er das ganze
    System eben in und auf einen mobilen Anhänger. Da zeigt Daniel dann seine ganze
    Leidenschaft für Technik und Ingenieursarbeit. Sprecht mich gerne kommende Woche
    auf der Smart Country Convention an, wenn ihr mehr zu urbanOS und unserer Arbeit
    mit dataMatters GmbH erfahren möchtet. Ich bin schon gespannt auf das
    angekündigte Feature im IT Director: Glückwunsch und gute Arbeit, DataDan."

    Der Smart-City-Manager von Dormagen bezieht sich mit dem Hinweis auf Springer
    Autor
    news aktuell
    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener Wert
