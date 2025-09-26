Smart City Heroes auf der Smart Country Convention
Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen: "Ich gebe gerne
Auskunft zu unserer Zusammenarbeit mit dataMatters"
"Data Dan" und seine "Smart City Heroes" erobern die Smart Country Convention in
Berlin. Der dreitägige Kongress vom 30. September bis 2. Oktober gilt als eines
der wichtigsten Events für den digitalen Staat. Hinter "Data Dan" verbirgt sich
Dr. Daniel Trauth, Gründer und Geschäftsführer der RWTH-Ausgründung dataMatters.
Die "Smart City Heroes" sind die Helden einer Serie von Animationsfilmen im Stil
von Retro-Videogames, die auf spielerische Art die Konzepte einer Smart City
anschaulich darstellen. Dies reicht von den Sensoren, über Funkverbindungen,
Datenräume und Künstliche Intelligenz zur Auswertung bis hin zum Dashboard am PC
oder Smartphone, das die kommunalen Entscheidungsträger mit minutenaktuellen
Informationen und Prognosen über das Geschehen in ihrer Stadt auf dem Laufenden
halten.er
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen bei Düsseldorf, erklärt in einem
persönlichen Statement zum Engagement von "Data Dan" und "Heroes":
"Was für eine Entwicklung: Mit Daniels dataMatters GmbH haben wir uns bereits
vor einigen Jahren auf den Weg gemacht, um heute mit urbanOS nicht nur eine
digitale Plattform für SmartCity Anwendungen zu entwickeln, sondern im Grunde
eine digitale Infrastruktur, die sowohl das Funknetz und das loT inklusive der
passenden Sensorik mit unserer Urbanen Datenplattform verbindet.
Das Springer Professional Business IT Feature von DataDan - so Daniels Smart
City Einsatzname - gibt einen tollen Einblick und Ausblick in das umfangreiche
Portfolio der Smart Industrial City -Wirtschaftsförderung Dormagen. Den
persönlichen Einsatz, den Daniel und sein Team leisten ist enorm, getreu dem
Motto: es gibt nichts, was nicht geht. So schraubt Daniel Sensoren und Gateways
auch selbst an, und wenn es keinen passenden Unterbau gibt, baut er das ganze
System eben in und auf einen mobilen Anhänger. Da zeigt Daniel dann seine ganze
Leidenschaft für Technik und Ingenieursarbeit. Sprecht mich gerne kommende Woche
auf der Smart Country Convention an, wenn ihr mehr zu urbanOS und unserer Arbeit
mit dataMatters GmbH erfahren möchtet. Ich bin schon gespannt auf das
angekündigte Feature im IT Director: Glückwunsch und gute Arbeit, DataDan."
Der Smart-City-Manager von Dormagen bezieht sich mit dem Hinweis auf Springer
26 Punkte Anstieg bei Apple in 3 Tagen. Einstweilen ist der move von Tim ein voller Erfolg. Interessante Wall Street comments, so von BofA, alleine ist der comment von Wedbush der Hammer. Dan Ives trifft es exakt, IMO.
Britney Nguyen von Market Watch führt den Beitrag von Dan Ives am Freitag-Morgen vor Börsenstart in USA weiter aus, man wollte es zusammenfassen :-) besser einfach übersetzen, Top-Beitrag von B. N. :-)
Wedbush-Analyst Daniel Ives ging sogar so weit zu behaupten, Apples„Strategie für unsichtbare KI“ könnte für das Unternehmen und seinen CEO Tim Cook einen „BlackBerry-Moment“ bedeuten. Er befürchtet, Apple ruhe sich auf seinen Lorbeeren aus, während die Welle der künstlichen Intelligenz das Silicon Valley erfasst.
Apple scheint jedoch nicht zu den Vorreitern der „KI-Revolution“ zu gehören, die laut Ives von großen Tech-Konzernen wie Alphabet Inc. und Microsoft Corp. angeführt wird. Diese konzentrieren sich darauf, den größten Technologietrend der letzten 40 Jahre zu monetarisieren. Währenddessen sitzt Apple auf einer Parkbank und trinkt Limonade und beobachtet, wie diese technologische Innovation die Welt verändert.
Und Apple habe einen Wettbewerbsvorteil, so Ives, da das Unternehmen „die größte installierte Basis von Endverbrauchern weltweit“ habe, mit 2,4 Milliarden iOS-Geräten und 1,5 Milliarden iPhones, die weltweit genutzt werden. Seiner Ansicht nach schöpft das Unternehmen seine Vermögenswerte einfach nicht richtig aus.
„Es ist glasklar, dass KI-Innovationen innerhalb der Mauern von Apple Park nicht stattfinden, da es an Innovation mangelt und ständig KI-Talente nach außen abwandern“, schrieb Ives.
Ives legte drei Vorschläge vor, wie Apple beweisen kann, dass es in Sachen KI kein „schmelzender Eiswürfel“ ist.
Erstens sollte Apple seiner Meinung nach das KI-Suchmaschinen-Startup Perplexity übernehmen, „bevor es zu spät ist“. Das könnte dem Unternehmen helfen, seine KI-Strategie neu zu definieren und seinen Sprachassistenten Siri zu verbessern. Apple hatte bisher allein Schwierigkeiten, Siri mit intelligenteren KI-Funktionen zu erweitern.
Perplexity hingegen verfüge über „einige der beeindruckendsten“ KI-Algorithmen und -Technologien der Branche, so Ives. Apple müsste seiner Ansicht nach rund 30 Milliarden Dollar zahlen, um einen Deal abzuschließen, aber dieses Geld wäre „ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu den Monetarisierungschancen, die Apple mit KI erzielen kann“.
Aus den Archiven (Juni 2025): Apple war am Dienstag eine der wenigen Aktien mit Kursverlusten. Warum die Übernahme von Perplexity entscheidend sein könnte.
Bei Apples Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen Anfang des Monats schloss Cook die Möglichkeit einer zukünftigen KI-Übernahme nicht aus. Er sagte, Apple habe in diesem Jahr bisher sieben kleinere Unternehmen übernommen – nicht alle mit KI-Fokus –, habe aber bei der Prüfung von Deals keine bestimmte Größe im Auge.
„Wir fragen uns grundsätzlich, ob ein Unternehmen uns helfen kann, unseren Fahrplan zu beschleunigen“, antwortete Cook auf die Frage eines Analysten. „Wenn ja, sind wir interessiert.“
Ives ist außerdem der Meinung, Apple sollte sich auf die Gewinnung von KI-Talenten und -Management konzentrieren, sagte er, „auch wenn Apple für die Anwerbung externer Technologie-Führungskräfte mehr bezahlen muss.“ Ives ist zwar zuversichtlich, dass Cook das Unternehmen mindestens bis 2030 führen wird, meint aber, Apple müsse in den unter ihm liegenden Rängen Veränderungen vornehmen, sagte er.
Und trotz des Verfahrens des US-Justizministeriums gegen Google wegen des Suchmaschinenmonopols – das darüber entscheiden wird, ob Apple weiterhin hohe Zahlungen von Google für prominente Platzierungen in den Suchergebnissen erhalten kann – ist Ives der Meinung, die beiden Unternehmen sollten ihre Beziehung auf andere Weise vertiefen. Apple „muss Googles Gemini AI vollständig in sein iPhone-Ökosystem integrieren“, schrieb er, da der ChatGPT-Hersteller OpenAI als zukünftiger Partner für Apple weniger wahrscheinlich sei.
„Die Zeit ist nicht auf Apples Seite, und sie müssen jetzt große Schritte unternehmen. Die Partnerschaft mit Google zu verdoppeln, ist der richtige Schritt“, sagte Ives. „Dies wäre die richtige strategische Wette trotz der regulatorischen Prüfung“ der Beziehung zwischen den beiden Unternehmen im Suchbereich.
Wedbush stuft die Apple-Aktie, die am Freitagmittag um 4,4 % zulegte, als „Outperform“ ein. Die Aktie legte in der Woche um 13,5 % zu und steuert auf ihre beste Wochenperformance seit Juli 2020 zu.
https://www.marketwatch.com/story/is-apple-making-the-same-m…
Die jüngste Dynamik hat weniger mit einer veränderten Sicht auf die KI-Positionierung des Unternehmens zu tun, sondern vielmehr mit der wahrgenommenen Entspannung der Handelskonflikte. Apple kündigte Anfang der Woche eine Investition von 100 Milliarden US-Dollar in die US-Produktion an, was die Bedenken der Wall Street hinsichtlich der Auswirkungen von Zöllen auf das Unternehmen zerstreuen könnte. Die BlackBerry-Aktie verlor nach Mittag 1,2 % und ist seit Jahresbeginn um 4,4 % gefallen.
Unsere posts zuletzt von ChicPic und mir sind etwas aus dem Ruder gelaufen, bzw. ungenau formuliert, ich vermute das hat mit reddit posts zu tun, die von Gemini übernommen wurden und bei Gemini so weiter abrufbar sind, rsp. jetzt mit dem neuen ai modus auf Google verbessert wurden.—Ist jetzt also auch auf Gemini partiell korrekt, habe davor den Test auf Copilot gemacht auf dem iPhone, an sich die noch bessere Antwort, jetzt copilot auf dem mac reicht aber aus.
Is there any news that Apple is planning to invest in a new display factory?
Yes! 🍏 Apple has just announced a major investment in display manufacturing. As part of its new American Manufacturing Program, Apple is committing $2.5 billion to expand its partnership with Corning—the company behind the glass used in iPhones and Apple Watches. This investment will fund the creation of the world’s largest and most advanced smartphone glass production line at Corning’s facility in Harrodsburg, Kentucky.
Here’s what’s coming:
· 💎 100% of the cover glass for iPhones and Apple Watches will soon be made in the U.S.
· 🏭 Corning will dedicate its entire Harrodsburg plant to Apple production.
· 🧪 Apple and Corning will also open an Innovation Center to develop next-gen materials and manufacturing platforms.
This move is part of Apple’s broader plan to invest $600 billion in U.S. manufacturing over the next four years. Quite the pivot toward domestic production! Want to dive into how this might affect future Apple products or the tech supply chain?
OK, sorry, ich denke, wir haben beide reddit übernommen und die Formulierung auf die Schnelle weit ausgelegt.
Wird wohl einigen jetzt klar.