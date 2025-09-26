    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCie Generale des Etablissements Michelin Registered shares AktievorwärtsNachrichten zu Cie Generale des Etablissements Michelin Registered shares
    BERNSTEIN RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Harry Martin wertete am Donnerstag aktuelle Wachstumszahlen zum Reifenmarkt von den Herstellern Michelin und Pirelli aus. Der US-Markt für Pkw-Ersatzreifen leide unter billigen Importen, während sich der Markt für hochwertige Reifen in Europa stark entwickele. Schwierig bleibe das Geschäft mit den Autobauern. Der Truck-Bereich zeige sich bei Ersatzreifen widerstandskräftig./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:44 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:44 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Harry Martin
    Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 40
    Kursziel alt: 40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



