BERNSTEIN RESEARCH stuft LVMH auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Outperform" belassen. Trotz des Kursrückgangs in diesem Jahr bleibe die Aktie im Luxusgüterbereich erste Wahl, schrieb Luca Solca am Donnerstag. Neben dem Marktkontext habe die Schwäche auch mit hausgemachten Aspekten zu tun, doch LVMH schaue dem nicht tatenlos zu./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:30 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 513,9EUR auf Tradegate (26. September 2025, 15:04 Uhr) gehandelt.



