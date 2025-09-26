DZ BANK stuft Evonik auf 'Halten'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Evonik nach der Gewinnwarnung vom Donnerstag von 24 auf 16 Euro gesenkt und die Papiere von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. "Evonik verfügt zwar über ein robustes Portfolio im Bereich der Spezialchemie, kann sich von der
schwachen weltweiten Konjunktur jedoch nicht entkoppeln", schrieb Peter Spengler am Freitag. Mit der Prognosesenkung sei man nahezu allen europäischen Branchenkollegen gefolgt./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 11:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 14,75EUR auf Tradegate (26. September 2025, 15:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Peter Spengler
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
