    DZ BANK stuft Evonik auf 'Halten'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Evonik nach der Gewinnwarnung vom Donnerstag von 24 auf 16 Euro gesenkt und die Papiere von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. "Evonik verfügt zwar über ein robustes Portfolio im Bereich der Spezialchemie, kann sich von der
    schwachen weltweiten Konjunktur jedoch nicht entkoppeln", schrieb Peter Spengler am Freitag. Mit der Prognosesenkung sei man nahezu allen europäischen Branchenkollegen gefolgt./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 11:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 14,75EUR auf Tradegate (26. September 2025, 15:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Peter Spengler
    Analysiertes Unternehmen: Evonik
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


