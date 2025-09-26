DZ BANK stuft Evonik auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Evonik nach der Gewinnwarnung vom Donnerstag von 24 auf 16 Euro gesenkt und die Papiere von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. "Evonik verfügt zwar über ein robustes Portfolio im Bereich der Spezialchemie, kann sich von derschwachen weltweiten Konjunktur jedoch nicht entkoppeln", schrieb Peter Spengler am Freitag. Mit der Prognosesenkung sei man nahezu allen europäischen Branchenkollegen gefolgt./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 11:35 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 14,75EUR auf Tradegate (26. September 2025, 15:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



