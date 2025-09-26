RBC stuft UBS AG auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 34 Franken auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen ging am Freitag auf die Beratungen der Schweizer Politik hinsichtlich der avisierten Änderung der Eigenkapitalanforderungen für Auslandstöchter systemrelevanter Banken ein. Ins Parlament dürfte das Vorhaben nun etwas früher kommen als bisher gedacht./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 07:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 07:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 34,66EUR auf Lang & Schwarz (26. September 2025, 15:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Anke Reingen
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 34
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
