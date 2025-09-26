DIESER Rheinmetall-Partner plant Milliarden-Deal für europäische Raketenabwehr

In einem Interview mit dem Handelsblatt erklärte Michael Williamson, Präsident von Lockheed Martin International, dass das Unternehmen derzeit mit potenziellen europäischen Kunden über das System verhandele. Das Thaad-System, das über 1 Milliarde Euro kostet, könnte Teil der von Deutschland geführten European Skyshield Initiative werden. Diese Initiative soll als Alternative zum israelischen Arrow-3-System dienen, das Berlin bereits in Betracht gezogen habe.

Lockheed Martin plant, sein Raketenabwehrsystem Thaad auf dem europäischen Markt zu vermarkten, da die Regierungen des Kontinents ihre Militärausgaben in Reaktion auf die zunehmenden Bedrohungen durch Russland erhöhen.

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine sind die Verteidigungsbudgets in Europa massiv gestiegen. Staaten wie Deutschland planen Investitionen in Milliardenhöhe. Zudem haben Vorfälle, bei denen russische Drohnen in den Luftraum der NATO eindrangen, die Dringlichkeit zur Verstärkung der Raketen- und Drohnenabwehr erhöht. Laut Handelsblatt führt dies dazu, dass Unternehmen wie Lockheed Martin und Northrop Grumman nun verstärkt um Aufträge in Europa konkurrieren.

Michael Williamson betonte, dass er die größten Wachstumschancen in den kommenden fünf Jahren außerhalb der USA, besonders in Europa, sieht. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die Partnerschaft mit Rheinmetall, die Lockheed Martin helfen soll, in Deutschland künftig Aufträge zu sichern. Diese Zusammenarbeit wird als entscheidend angesehen, um Arbeitsplätze zu schaffen und den Zugang zu politischen Entscheidungsträgern zu erleichtern.

Trotzdem bleiben europäische Regierungen der Dominanz der USA skeptisch gegenüber. Ein Beispiel dafür ist Dänemark, das kürzlich das US-amerikanische Patriot-System zugunsten eines europäischen Systems abgelehnt hat.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



