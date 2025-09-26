VAPORESSO stellt ARMOUR ULTRA vor, um die Grenzen des Box-Mods mit nächsthöherer Leistung zu durchbrechen

PARIS, 26. September 2025 /PRNewswire/ -- Anlässlich seines 10-jährigen Innovationsjubiläums hat VAPORESSO die ARMOUR ULTRA auf den Markt gebracht, ein bahnbrechendes DTL-Gerät, das die Grenzen traditioneller Box Mods überschreitet. Die erste „Ultra Mod" der Welt kombiniert eine kompakte Form mit einer rekordverdächtigen Akkulaufzeit, robustem Schutz und überragender Leistung und setzt damit einen neuen Standard für Leistung und Zuverlässigkeit.

Angetrieben von einem 5500-mAh-Mega-Akku, bietet ARMOUR ULTRA die weltweit längste eingebaute DTL-Leistung – ungefähr die Leistung von zwei 18650er-Batterien. Sie bietet nicht nur eine lange Akkulaufzeit, sondern ist auch 25 % kleiner und leichter als ARMOUR S. Mit der kleinsten Größe und dem größten eingebauten Akku seiner Klasse weist sie ein schlankes Design auf, auf das Sie sich überall verlassen können. Mit einer Ladung können Kunden sie bis zu 3 Tage lang nutzen. Ob beim täglichen Pendeln oder bei Outdoor-Abenteuern – sie ist immer und überall ein zuverlässiger Begleiter.

Quad-Proof, ultraneu definiert als extreme Langlebigkeit

Zusätzlich zu ihrer lang anhaltenden Leistung ist die ARMOUR ULTRA auch für den Einsatz unter realen Bedingungen ausgelegt. Sie ist nach IP68 und IP69K zertifiziert, d. h. sie ist vollständig staub- sowie wasserdicht und widersteht Wasserstrahlen mit hohem Druck und hoher Temperatur. Außerdem besteht sie den militärischen Falltest gemäß MIL-STD-810H und übersteht Stürze aus einer Höhe von bis zu 1,2 Metern. Dank dieser Eigenschaften ist die ARMOUR ULTRA bereit für Outdoor-Abenteuer, extreme Wetterbedingungen und sogar für Herausforderungen am Arbeitsplatz, bei denen normale Geräte wahrscheinlich versagen würden. Darüber hinaus sorgen Verstärkungen wie ein Top-Fill-Anti-Leck-Design, ein Zerstäuberschutz, eine USB-Schutzabdeckung sowie versiegelte Tasten dafür, dass das Gerät auch unterwegs zuverlässig bleibt.

GTi mit Dual Mesh, ultraneu definiert als Geschmackskonsistenz

Angetrieben von den verbesserten GTi Dual Mesh Coils verlängert die ARMOUR ULTRA die Lebensdauer um 30 % und liefert gleichzeitig reichhaltigeren Dampf und definiertere Geschmacksschichten. Die Dual-Airflow-Struktur mit erweiterten Einlässen sorgt für einen starken, direkten Geschmack und reduziert Geräusche für einen sanfteren Zug. Der Boost-Modus des AXON-Chips sorgt für eine stärkere und gleichmäßigere Geschmacksabgabe und eine um 25 % höhere Stabilität im Vergleich zum Pulse-Modus.

Mit der ARMOUR ULTRA setzt VAPORESSO neue Maßstäbe im Bereich der Box-Mods, denn sie bietet unübertroffene Ausdauer, militärische Widerstandsfähigkeit und leistungsstarkes Vapen in einem kompakten Design. Diese Markteinführung unterstreicht den jahrzehntelangen Einsatz der Marke für Innovation und ihre Vision, die Grenzen von Technologie und Design für Vaper weltweit zu erweitern.

