    Konflikt um KI-Geheimnisse

    Elon Musks xAI verklagt OpenAI – schon wieder!

    Der Streit um KI-Geheimnisse spitzt sich zu: xAI wirft OpenAI vor, Quellcode und Trainingsmethoden gestohlen und Mitarbeiter abgeworben zu haben.

    Foto: Algi Febri Sugita - ZUMA Press Wire

    Elon Musks KI-Unternehmen xAI hat erneut Klage gegen OpenAI eingereicht. Der Vorwurf: OpenAI habe eine "koordinierte, unfaire und rechtswidrige Kampagne" gestartet, um Technologien durch gezieltes Abwerben von Mitarbeitern zu stehlen, wie aus der am Mittwoch in Kalifornien eingereichten Klage hervorgeht.

    OpenAI soll ehemalige xAI-Mitarbeiter "mit allen Mitteln" dazu gebracht haben, Quellcode, Trainingsmethoden und Rechenzentrumsstrategien zu veruntreuen. Musk, 2015 Mitgründer von OpenAI, verließ das Board 2018 wegen Interessenkonflikten zu Tesla und dessen selbstfahrenden Autos. Seitdem verfolgt er eine konfrontative Linie, inklusive einer weiteren Klage im letzten Monat.

    Abwerbung und Quellcode-Diebstahl

    OpenAI-Recruiterin Tifa Chen kontaktierte mehrere xAI-Mitarbeiter gleichzeitig und bot Millionengehälter an. Der Ingenieur Xuechen Li soll im Juli 2025 den gesamten Quellcode in ein Cloud-Konto hochgeladen und später schriftlich zugegeben haben, Material missbräuchlich kopiert zu haben. Die Klage zeigt anhand von Zeitstempeln, dass Li den Quellcode nur wenige Stunden nach verschlüsselten Signal-Nachrichten mit Chen kopierte. Chen soll darauf mit "Auf keinen Fall!" reagiert haben, bevor OpenAI sein millionenschweres Angebot unterbreitete.

    Ein weiterer Ingenieur, Jimmy Fraiture, soll den Quellcode über AirDrop "mindestens fünf Mal" übertragen und den Großteil des von ihm betreuten Codes sowie experimentelle Ordner von vier Mitgründern gestohlen haben. Ein ehemaliger Finanzleiter bezeichnete diese Vorgänge intern als "geheime Zutat" und soll gesagt haben: "Das Rechenzentrumsteam. Ihre Geschwindigkeit und Präzision haben mich umgehauen. Ich würde NIEMALS gegen sie antreten wollen." Trotz fehlender KI-Erfahrung übernahm er Aufgaben bei OpenAI und verweigerte bei Konfrontation die Unterzeichnung von Kündigungsdokumenten.

    Rechtliche Einschätzung

    Navodaya Singh Rajpurohit von Coinque Consulting erklärte gegenüber Decrypt, dass der Fall stark auf Mitarbeiterabwerbung setze. "Allein die Abwerbung reicht selten aus, um Missbrauch von Geschäftsgeheimnissen nachzuweisen", sagt er. Ishita Sharma von Fathom Legal erklärt, xAI müsse die "geheime Zutat" breit definieren, indem es Hardware-Einrichtungen, Verträge mit Lieferanten, Preisstrategien und Abläufe für den Betrieb der Systeme zusammenfasse, die sich "anhand der Ergebnisse beschreiben lassen, die sie liefern – wie schnellere Bereitstellung oder kostengünstigere Skalierung, ohne die genauen technischen Diagramme oder Formeln offenzulegen". Entscheidend sei auch, ob die Recruiterin als Agentin von OpenAI handelte. OpenAI könnte sich verteidigen, indem es eine unabhängige Entstehung über Git-Commits (dokumentierte Programmieränderungen), Forschungsunterlagen oder Lieferantenrechnungen nachweist.

    Forderungen und Kontext

    xAI fordert Schadenersatz, Rückerstattung und gerichtliche Anordnungen, die OpenAI verpflichten, alle xAI-Materialien zu löschen und Modelle zu vernichten, die darauf basieren. Die Klage verschärft Musks laufenden Rechtsstreit mit OpenAI. Bereits im letzten Monat hatten seine Unternehmen eine Kartellklage gegen Apple und OpenAI eingereicht, da die exklusive iPhone-Integration angeblich eine unfaire Marktdominanz schaffe.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    2 im Artikel enthaltene Werte
