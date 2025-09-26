Polens Währung steht nach spektakulärem Anstieg am Wendepunkt

Eine der Hauptursachen für die jüngste Schwäche des Zloty sind die geopolitischen Spannungen, die das Land betreffen. Die Ungewissheit rund um den Krieg in der Ukraine sowie die angespannten Beziehungen zu Russland haben die Stimmung auf den Märkten beeinträchtigt. Investoren scheinen zunehmend vorsichtiger zu werden, was das Potenzial für eine nachhaltige Zloty-Aufwertung betrifft.

Am Anfang des Jahres hatte der polnische Zloty noch allen Grund zur Freude. Die Währung konnte in den ersten Monaten 2025 gegenüber dem US-Dollar und dem Euro kräftig zulegen. Doch gegenüber der Gemeinschaftswährung war die Siegesserie schon Ende Februar zu Ende und seit mittlerweile drei Monaten zeigt der Zloty auch zum Greenback keine nennenswerten Fortschritte mehr.

In der vergangenen Woche hat die Ratingagentur Moody’s den Ausblick für die Kreditwürdigkeit des Landes auf "negativ" gesenkt und auf das wachsende Haushaltsdefizit des Landes und die politischen Auseinandersetzungen, die eine schnelle Lösung des Haushaltsproblems erschweren verwiesen. Anfang des Monats hatte bereits Fitch Ratings signalisiert, dass die Bonitätsnote des Landes gesenkt werden könnte und erklärt, dass seine internen politischen Spannungen die notwendige Haushaltskonsolidierung behindern könnten.

Das schwächt auch den Zloty. Laut Heiko Peters, einem Analysten bei Moody’s, könnten zunehmende innen- und außenpolitische Spannungen auch Investitionen und Konsumausgaben bremsen, was die polnische Wirtschaft insgesamt verwundbarer machen würde.

Ein wichtiger Faktor ist das wachsende Haushaltsdefizit Polens. Ende August wurde das Defizit für 2025 auf 6,9 Prozent des BIP nach oben revidiert, was deutlich über den Zielen der Regierung liegt. Hintergrund ist, dass Warschau auf eine deutliche Ausweitung der Verteidigungsausgaben setzt, um sich gegen die geopolitischen Risiken abzusichern, was sich in einem anschwellenden Defizit niederschlägt und die Landeswährung zusätzlich unter Druck setzt.

Die politische Blockade im Land, insbesondere der Widerstand des neuen Präsidenten, der von der Opposition unterstützt wird, verstärkt die Unsicherheit weiter. Ein zögerlicher Umgang mit der Haushaltskonsolidierung könnte langfristig das Vertrauen in den Zloty beeinträchtigen und zu einer weiteren Schwäche führen.

Die anhaltend hohen Preissteigerungen bleiben ein weiteres Sorgenkind für den Zloty. Im August ist die Inflation in Polen zwar auf 2,9 Prozent gesunken, auf Jahressicht wird aber ein Wert von 4,3 Prozent erwartet, deutlich über dem Vorjahresdurchschnitt von 3,7 Prozent, wie aus Daten von Statista hervorgeht.

Auch wenn die polnische Zentralbank weiterhin auf eine relativ strikte Geldpolitik setzt und den Leitzins seit Mai 2025 bei 5,25 Prozent beibehält, scheinen diese Maßnahmen nicht auszureichen, um den Zloty nachhaltig zu stärken. Zudem stellt sich die Frage, wie lange die Notenbank die Zinsen so hoch halten wird.

Tipp aus der Redaktion Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren

Analysten erwarten, dass es möglicherweise bald zu Zinssenkungen kommen könnte, um die Wirtschaft zu stimulieren, was den Zloty weiter unter Druck setzen würde. Die politische Unsicherheit und die Notwendigkeit, in den kommenden Jahren auf ein Haushaltsdefizit zu reagieren, könnte die Devise weiter schwächen, warnen die Analysten der ING Bank. Und das schwächere Wachstum im kommenden Jahr könnte den Druck auf die Währung noch erhöhen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der polnische Zloty zwar zu Beginn des Jahres ein vielversprechendes Aufwärtspotenzial zeigte, jedoch durch eine Vielzahl von Faktoren gebremst wurde. Geopolitische Spannungen, das ausufernde Haushaltsdefizit, innenpolitische Unsicherheit und eine schwierige Zinspolitik sind Zutaten, die wirklich keine Rallye rechtfertigen – eher eine anhaltende Schwächeperiode.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion