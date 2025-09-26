Drohnenhoffnung "made in Germany": Hier investiert auch der Spotify-Gründer

Helsing reiht sich in eine wachsende Zahl von Tech-Unternehmen ein, die versuchen, gegen etablierte Rüstungshersteller als primäre Anbieter von Waffentechnologie zu konkurrieren. Das zunehmende Potenzial von Künstlicher Intelligenz (KI) auf dem Schlachtfeld und der steigende Bedarf an Agilität und Masse in modernen Kriegen spielen dabei eine zentrale Rolle. Die CA-1 Europa ist Teil einer neuen Generation unbemannter Kampfdrohnen, die im Vergleich zu herkömmlichen Kampfflugzeugen kostengünstiger und austauschbarer sind – eine entscheidende Eigenschaft in stark umkämpften Luftkriegen.

Die voll funktionsfähige Modell-Drohne wurde in einer Fabrik nahe München präsentiert, und Helsing gab bekannt, dass der erste Flug der "Europa" für 2027 geplant sei. Der Markteintritt und der Einsatz im militärischen Bereich sind innerhalb der nächsten vier Jahre vorgesehen.

Gegründet im Jahr 2021 – unter anderem mit der Unterstützung von Spotify-Chef Daniel Ek – startete Helsing ursprünglich mit der Entwicklung von KI-Software für Verteidigungsunternehmen. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine verlagerte das Unternehmen jedoch seinen Fokus auf Drohnenentwicklung und sammelte bereits mehr als 1 Milliarde US-Dollar ein. Helsing gilt mittlerweile als größtes europäisches Verteidigungs-Startup mit einer Bewertung von 12 Milliarden US-Dollar.

Gundbert Scherf, Mitgründer von Helsing, erklärte: "KI verändert alles in vielen Lebensbereichen, auch in der Verteidigung. Das Wichtigste, das sie ermöglicht, ist die Autonomie." Die Drohne wird autonom fliegen, in Schwärmen mit anderen unbemannten Fahrzeugen agieren oder als sogenannter "Wingman" an der Seite bemannter Kampfflugzeuge operieren.

Helsing ist nicht das einzige Unternehmen, das auf diese neue Technologie setzt. Im vergangenen Jahr wählte die US-Luftwaffe die Startups Anduril und General Atomics aus, um "Collaborative Combat Aircraft" (CCA) zu entwickeln, die Missionen wie Störfunktionen oder die Täuschung von Feinden durchführen können. Auch Airbus hat kürzlich ein Konzept für eine Drohne vorgestellt, die zusammen mit Jets wie dem Eurofighter Typhoon fliegen soll.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Spotify Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 604,8EUR auf Tradegate (26. September 2025, 16:54 Uhr) gehandelt.





Epische Goldpreisrallye 3 Outperformer mit massivem Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!