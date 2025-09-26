Börsenstart USA - 26.09. - Dow Jones stark +0,78 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:50) bei 46.324,17 PKT und steigt um +0,78 %.

Top-Werte: Boeing +4,44 %, IBM +1,48 %, American Express +1,39 %, Goldman Sachs Group +1,33 %, Travelers Companies +1,17 %

Flop-Werte: Cisco Systems -0,69 %, Unitedhealth Group -0,63 %, NVIDIA -0,39 %, Nike (B) -0,35 %, Walmart -0,30 %

Der US Tech 100 steht bei 24.469,36 PKT und gewinnt bisher +0,30 %.

Top-Werte: GLOBALFOUNDRIES +8,46 %, Paccar +4,55 %, Intel +3,21 %, AppLovin Registered (A) +2,74 %, Diamondback Energy +2,72 %

Flop-Werte: Costco Wholesale -2,49 %, Axon Enterprise -1,42 %, The Trade Desk Registered (A) -0,98 %, Palantir -0,91 %, Microchip Technology -0,86 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:52) bei 6.640,19 PKT und steigt um +0,54 %.

Top-Werte: Caesars Entertainment +4,93 %, Paccar +4,55 %, Boeing +4,44 %, Albemarle +4,33 %, Halliburton +4,04 %

Flop-Werte: Archer Daniels Midland Company -3,13 %, Costco Wholesale -2,49 %, Enphase Energy -1,73 %, First Solar -1,68 %, Axon Enterprise -1,42 %