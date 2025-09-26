Caesars Entertainment - Aktie steigt rasant +4,93 % - 26.09.2025

Die Caesars Entertainment Aktie notiert aktuell bei 23,210€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,93 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,090 € entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Caesars Entertainment ist ein führender Anbieter im Bereich Casino und Gastgewerbe, bekannt für seine umfangreichen Unterhaltungsangebote und luxuriösen Resorts.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Caesars Entertainment Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -9,21 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Caesars Entertainment Aktie damit um -0,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,23 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -29,95 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,54 % geändert.

Caesars Entertainment Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,73 % 1 Monat -4,23 % 3 Monate -9,21 % 1 Jahr -39,57 %

Informationen zur Caesars Entertainment Aktie

Es gibt 208 Mio. Caesars Entertainment Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,64 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Caesars Entertainment Aktie jetzt kaufen?

Ob die Caesars Entertainment Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Caesars Entertainment Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.