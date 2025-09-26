    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCaesars Entertainment AktievorwärtsNachrichten zu Caesars Entertainment

    Besonders beachtet!

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Caesars Entertainment - Aktie steigt rasant +4,93 % - 26.09.2025

    Am 26.09.2025 ist die Caesars Entertainment Aktie, bisher, um +4,93 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Caesars Entertainment Aktie.

    Besonders beachtet! - Caesars Entertainment - Aktie steigt rasant +4,93 % - 26.09.2025
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Caesars Entertainment ist ein führender Anbieter im Bereich Casino und Gastgewerbe, bekannt für seine umfangreichen Unterhaltungsangebote und luxuriösen Resorts.

    Caesars Entertainment Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.09.2025

    Die Caesars Entertainment Aktie notiert aktuell bei 23,210 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,93 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,090  entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.108,54€
    Basispreis
    4,39
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.134,80€
    Basispreis
    4,46
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Caesars Entertainment Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -9,21 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Caesars Entertainment Aktie damit um -0,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,23 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -29,95 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,54 % geändert.

    Caesars Entertainment Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,73 %
    1 Monat -4,23 %
    3 Monate -9,21 %
    1 Jahr -39,57 %

    Informationen zur Caesars Entertainment Aktie

    Es gibt 208 Mio. Caesars Entertainment Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,64 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart USA - 26.09. - Dow Jones stark +0,78 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Caesars Entertainment Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Caesars Entertainment Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Caesars Entertainment Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Caesars Entertainment

    +5,07 %
    -1,73 %
    -4,16 %
    -9,18 %
    -39,19 %
    -39,98 %
    -55,78 %
    +225,46 %
    ISIN:US12769G1004WKN:A2P92E



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Caesars Entertainment - Aktie steigt rasant +4,93 % - 26.09.2025 Am 26.09.2025 ist die Caesars Entertainment Aktie, bisher, um +4,93 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Caesars Entertainment Aktie.