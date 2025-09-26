DZ Bank senkt Evonik auf 'Halten' - Fairer Wert 16 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 14,76 auf Tradegate (26. September 2025, 16:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -4,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,51 %.

Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 6,85 Mrd..

Evonik Industries zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +2,04 %/+36,05 % bedeutet.