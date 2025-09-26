Israel greift Ziele im Libanon an

BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Mehrere israelische Luftangriffe haben das Grenzgebiet zwischen dem Libanon und Syrien erschüttert. Nach Angaben eines Sprechers der israelischen Armee handelte es sich um eine Produktionsstätte für Präzisionsraketen der Schiitenmiliz Hisbollah.

Trotz eines Waffenstillstands, der im November vergangenen Jahres vereinbart wurde, greift Israel immer wieder Ziele im südlichen Libanon an. Ziel sind meist Mitglieder oder Infrastruktur der Hisbollah.