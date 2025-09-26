Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 26.09.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.09.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Münchener Rück
Tagesperformance: +3,88 %
Platz 1
Performance 1M: -5,97 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 2
Performance 1M: -9,17 %
Zalando
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 3
Performance 1M: +9,10 %
Allianz
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 4
Performance 1M: -5,54 %
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 5
Performance 1M: -10,72 %
Siemens
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 6
Performance 1M: -4,88 %
