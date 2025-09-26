Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 26.09.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.09.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
AIXTRON
Tagesperformance: -4,15 %
Tagesperformance: -4,15 %
Platz 1
Performance 1M: +17,49 %
Performance 1M: +17,49 %
IONOS Group
Tagesperformance: -4,10 %
Tagesperformance: -4,10 %
Platz 2
Performance 1M: +5,03 %
Performance 1M: +5,03 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -3,86 %
Tagesperformance: -3,86 %
Platz 3
Performance 1M: +11,58 %
Performance 1M: +11,58 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,84 %
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 4
Performance 1M: -9,17 %
Performance 1M: -9,17 %
Nagarro
Tagesperformance: -2,67 %
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 5
Performance 1M: -7,54 %
Performance 1M: -7,54 %
Nemetschek
Tagesperformance: -2,63 %
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 6
Performance 1M: -7,19 %
Performance 1M: -7,19 %
Jenoptik
Tagesperformance: -2,51 %
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 7
Performance 1M: -0,56 %
Performance 1M: -0,56 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -2,35 %
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 8
Performance 1M: +18,54 %
Performance 1M: +18,54 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -2,30 %
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 9
Performance 1M: -3,62 %
Performance 1M: -3,62 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -2,12 %
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 10
Performance 1M: +1,00 %
Performance 1M: +1,00 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte