Baader Bank belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 100 Euro
MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Symrise nach einer hauseigenen Investment-Konferenz mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Abgesehen von kurzfristigen Herausforderungen ist Analyst Konstantin Wiechert laut seinem Kommentar vom Freitag davon überzeugt, dass die Wachstumstreiber des Aromen-und Duftstoffherstellers weiterhin intakt sind. Der aktuelle Aktienkurs biete eine äußerst attraktive Einstiegschance für ein Unternehmen mit einer weiterhin vielversprechenden Wachstumsstrategie./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:14 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 73,08 auf Tradegate (26. September 2025, 16:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um -6,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,43 %.
Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,17 Mrd..
Symrise zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 71,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -2,55 %/+50,97 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 100 Euro
