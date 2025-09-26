Kreise
Lufthansa will jeden fünften Verwaltungsjob streichen
- Lufthansa plant Stellenabbau in Verwaltung.
- Ein Fünftel der Jobs soll gestrichen werden.
- Details werden am Kapitalmarkttag bekannt gegeben.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa will mit einem Stellenabbau in der Verwaltung ihre Kosten senken. In den kommenden Jahren sollten konzernweit ein Fünftel der Jobs in der Administration gestrichen werden, erfuhren die Nachrichtenagenturen dpa und dpa-AFX am Freitag aus Unternehmenskreisen. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Um wie viele Arbeitsplätze es genau geht und welche Konzernteile betroffen sind, blieb zunächst offen. Der Konzern hatte zuletzt rund 103.000 Mitarbeiter.
Lufthansa-Sprecher wollten sich zu den Berichten nicht äußern. Genaueres wird auf dem Kapitalmarkttag am Montag (29. September) erwartet. Dann will der Lufthansa-Vorstand um Konzernchef Carsten Spohr neue Mittelfristziele für die kommenden Jahre vorstellen.
Erst Mitte September hatte der Konzern bekannt gegeben, wichtige Funktionen seiner Airlines zusammenzuführen. So sollen die Flugnetze der Kurz- und Mittelstrecke von Lufthansa, Swiss, Austrian und Brussels Airlines ab Januar 2026 zentral gesteuert werden. Die IT-Funktionen der Drehkreuz-Airlines werden ebenfalls gebündelt./csc/stw/ceb/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 7,73 auf Tradegate (26. September 2025, 16:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +1,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,27 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -35,12 %/+16,79 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125
Die bekommen den Hals nicht voll. Alle schön absahnen solange es geht. Ich denke da muss mal eine härtere Gangart eingeschlagen werden..
Ja richtig. Warum handelt man auch Tarifverträge aus? Wenn sich eine der beiden Parteien nicht daran halten muss. Und gerade eine,die ohnehin so wenig verdient.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif Piloten sind ja schließlich eine Berufsgruppe die bekanntlich in Deutschland am Hungertuch nagen muss. Mit einem Pilotengehalt von ca.7000€ und Spitzengehältern für zB. einen Flugkapitän von über 20,000€ im Monat.
Letztes Jahr wurde mir mal pauschalierung vorgeworfen, weil ich schrieb, dauernd diese Streiks. Und siehe da, wir haben schon wieder einen vor der Tür.