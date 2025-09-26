    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    Kreise

    Lufthansa will jeden fünften Verwaltungsjob streichen

    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa will mit einem Stellenabbau in der Verwaltung ihre Kosten senken. In den kommenden Jahren sollten konzernweit ein Fünftel der Jobs in der Administration gestrichen werden, erfuhren die Nachrichtenagenturen dpa und dpa-AFX am Freitag aus Unternehmenskreisen. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Um wie viele Arbeitsplätze es genau geht und welche Konzernteile betroffen sind, blieb zunächst offen. Der Konzern hatte zuletzt rund 103.000 Mitarbeiter.

    Lufthansa-Sprecher wollten sich zu den Berichten nicht äußern. Genaueres wird auf dem Kapitalmarkttag am Montag (29. September) erwartet. Dann will der Lufthansa-Vorstand um Konzernchef Carsten Spohr neue Mittelfristziele für die kommenden Jahre vorstellen.

    Erst Mitte September hatte der Konzern bekannt gegeben, wichtige Funktionen seiner Airlines zusammenzuführen. So sollen die Flugnetze der Kurz- und Mittelstrecke von Lufthansa, Swiss, Austrian und Brussels Airlines ab Januar 2026 zentral gesteuert werden. Die IT-Funktionen der Drehkreuz-Airlines werden ebenfalls gebündelt./csc/stw/ceb/nas

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
