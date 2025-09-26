    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    Spohr setzt den Rotstift an

    Lufthansa streicht 20 Prozent der Verwaltungsjobs: Aktie im Aufwind!

    Die Deutsche Lufthansa will ihre Verwaltungskosten drastisch senken und plant, rund 20 Prozent der administrativen Stellen im gesamten Konzern abzubauen. Die Aktie zieht daraufhin kurz vor dem Wochenende an

    Spohr setzt den Rotstift an - Lufthansa streicht 20 Prozent der Verwaltungsjobs: Aktie im Aufwind!
    Laut gut informierten Quellen könnten bis zu 20 Prozent der rund 15.000 Mitarbeiter in der Verwaltung von den Entlassungen betroffen sein. Dies bestätigten mehrere Quellen aus dem Unternehmensumfeld gegenüber dem Handelsblatt. Vorstandsvorsitzender Carsten Spohr kündigte die Maßnahme am Freitag bei einer internen Veranstaltung an.

    Die Aktie reagiert am Freitag mit deutlichen Kursgewinnen und legt zeitweise mehr als 2 Prozent zu. Laut Spohr müssen die Verwaltungskosten um 20 Prozent gesenkt werden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Mehr Details zu den Stellenstreichungen wird auf dem Kapitalmarkttag am Montag erwartet.

    Lufthansa will die Kosten insbesondere in der Büro- und Verwaltungsebene drücken, während operative Mitarbeiter wie Techniker, Kabinenpersonal und Bodenpersonal von den Stellenstreichungen nicht betroffen sind. Die Fluggesellschaft kämpft mit anhaltend hohen Betriebskosten und verfehlte ihre ursprünglichen Ziele in Bezug auf Kapazität und Produktivität, die im Jahr 2019, vor der Pandemie, noch erreicht wurden.

    Lufthansa hat in der Vergangenheit eine massive Personalaufstockung vollzogen, als die globale Nachfrage nach Flugreisen nach der Pandemie schnell anstieg. Innerhalb kurzer Zeit wurden rund 30.000 neue Mitarbeiter eingestellt. Doch mittlerweile ist der Konzern wieder mit den Herausforderungen einer sich verlangsamenden Erholung konfrontiert: verspätete Flugzeuglieferungen, unsichere Buchungsmuster und steigende Kosten durch höhere Steuern und Flughafenabgaben belasten das Unternehmen.

    Lufthansa hatte im vergangenen Jahr einen deutlichen Rückgang der Marge auf 4,4 Prozent verzeichnet und lag damit deutlich hinter den europäischen Wettbewerbern IAG (13,8 Prozent) und Air France-KLM (5,1 Prozent). 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 7,712EUR auf Tradegate (26. September 2025, 16:55 Uhr) gehandelt.


