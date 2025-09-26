Lufthansa streicht tausende Stellen: Aktie hebt ab!

Die Aktie reagiert am Freitag mit deutlichen Kursgewinnen und legt zeitweise mehr als 2 Prozent zu. Laut Spohr müssen die Verwaltungskosten um 20 Prozent gesenkt werden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Mehr Details zu den Stellenstreichungen wird auf dem Kapitalmarkttag am Montag erwartet.

Laut gut informierten Quellen könnten bis zu 20 Prozent der rund 15.000 Mitarbeiter in der Verwaltung von den Entlassungen betroffen sein. Dies bestätigten mehrere Quellen aus dem Unternehmensumfeld gegenüber dem Handelsblatt. Vorstandsvorsitzender Carsten Spohr kündigte die Maßnahme am Freitag bei einer internen Veranstaltung an.

Lufthansa will die Kosten insbesondere in der Büro- und Verwaltungsebene drücken, während operative Mitarbeiter wie Techniker, Kabinenpersonal und Bodenpersonal von den Stellenstreichungen nicht betroffen sind. Die Fluggesellschaft kämpft mit anhaltend hohen Betriebskosten und verfehlte ihre ursprünglichen Ziele in Bezug auf Kapazität und Produktivität, die im Jahr 2019, vor der Pandemie, noch erreicht wurden.

Lufthansa hat in der Vergangenheit eine massive Personalaufstockung vollzogen, als die globale Nachfrage nach Flugreisen nach der Pandemie schnell anstieg. Innerhalb kurzer Zeit wurden rund 30.000 neue Mitarbeiter eingestellt. Doch mittlerweile ist der Konzern wieder mit den Herausforderungen einer sich verlangsamenden Erholung konfrontiert: verspätete Flugzeuglieferungen, unsichere Buchungsmuster und steigende Kosten durch höhere Steuern und Flughafenabgaben belasten das Unternehmen.

Lufthansa hatte im vergangenen Jahr einen deutlichen Rückgang der Marge auf 4,4 Prozent verzeichnet und lag damit deutlich hinter den europäischen Wettbewerbern IAG (13,8 Prozent) und Air France-KLM (5,1 Prozent).

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 7,712EUR auf Tradegate (26. September 2025, 16:55 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 8,09 € , was eine Steigerung von +4,35% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer