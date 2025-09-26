    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Polen gründet eigenen Nationalpark Unteres Odertal

    Für Sie zusammengefasst
    • Polen gründet Nationalpark Unteres Odertal an Grenze.
    • Erster Nationalpark seit 24 Jahren, Sejm stimmt zu.
    • Fläche von 3.800 Hektar, Schutz der Landschaft verbessert.

    WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen richtet an der Grenze zu Deutschland einen eigenen Nationalpark Unteres Odertal ein. Für den ersten polnischen Nationalpark seit 24 Jahren stimmte eine Mehrheit im polnischen Parlament, dem Sejm, in Warschau, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete. Der Senat als zweite Parlamentskammer muss noch zustimmen.

    Der neue Nationalpark mit etwa 3.800 Hektar Fläche ermögliche einen besseren Schutz der Landschaft, sagte Umweltministerin Paulina Hennig-Kloska. Die Auenlandschaft an der Oder war aber in Polen auch bisher schon als Landschaftsschutzpark geschützt. In diesem Gebiet liegen die Polder zum Hochwasserschutz, die Anfang des 20. Jahrhunderts nach niederländischem Vorbild angelegt wurden.

    Auf deutscher Seite gibt es seit 1995 einen Nationalpark Unteres Odertal mit 10.000 Hektar Fläche. Der neue polnische Park wird über die Oder an die Bundesländer Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern grenzen./fko/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Polen gründet eigenen Nationalpark Unteres Odertal Polen richtet an der Grenze zu Deutschland einen eigenen Nationalpark Unteres Odertal ein. Für den ersten polnischen Nationalpark seit 24 Jahren stimmte eine Mehrheit im polnischen Parlament, dem Sejm, in Warschau, wie die Nachrichtenagentur PAP …