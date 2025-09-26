    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Robert Skuppin soll neuer RBB-Programmdirektor werden

    Für Sie zusammengefasst
    • Robert Skuppin wird neuer Programmdirektor der ARD.
    • Wahl durch Rundfunkrat am 1. Oktober vorgesehen.
    • Skuppin hat über 30 Jahre Erfahrung beim RBB.

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Leiter des Programmbereichs Kultur beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), Robert Skuppin, soll neuer Programmdirektor der ARD-Anstalt werden. Das bestätigte der Sender auf Anfrage. Vorgesehen ist, dass Skuppin am Mittwoch (1. Oktober) vom Rundfunkrat zum Nachfolger von Katrin Günther gewählt wird.

    In einer internen Mail, die der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt, teilte RBB-Intendantin Ulrike Demmer mit, dass sie Skuppin zur Wahl vorschlagen wolle. "Seine Verbundenheit mit Sender und Region beweist er seit mehr als 30 Jahren", schrieb Demmer. Skuppin habe ein sicheres Gespür für Themen, sei kreativ und umsetzungsstark.

    Günther war im März zusammen mit RBB-Chefredakteur David Biesinger wegen der fehlerhaften Berichterstattung über den Bundestagsabgeordneten Stefan Gelbhaar (Grüne) zurückgetreten. Bis zum 30. September ist sie geschäftsführend im Amt. Der RBB hatte Teile seiner gegen Jahresende 2024 veröffentlichten Berichte über Belästigungsvorwürfe gegen Gelbhaar zurückgezogen./uk/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Robert Skuppin soll neuer RBB-Programmdirektor werden Der Leiter des Programmbereichs Kultur beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), Robert Skuppin, soll neuer Programmdirektor der ARD-Anstalt werden. Das bestätigte der Sender auf Anfrage. Vorgesehen ist, dass Skuppin am Mittwoch (1. Oktober) vom …