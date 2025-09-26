Robert Skuppin soll neuer RBB-Programmdirektor werden

BERLIN (dpa-AFX) - Der Leiter des Programmbereichs Kultur beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), Robert Skuppin, soll neuer Programmdirektor der ARD-Anstalt werden. Das bestätigte der Sender auf Anfrage. Vorgesehen ist, dass Skuppin am Mittwoch (1. Oktober) vom Rundfunkrat zum Nachfolger von Katrin Günther gewählt wird.

In einer internen Mail, die der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt, teilte RBB-Intendantin Ulrike Demmer mit, dass sie Skuppin zur Wahl vorschlagen wolle. "Seine Verbundenheit mit Sender und Region beweist er seit mehr als 30 Jahren", schrieb Demmer. Skuppin habe ein sicheres Gespür für Themen, sei kreativ und umsetzungsstark.

Günther war im März zusammen mit RBB-Chefredakteur David Biesinger wegen der fehlerhaften Berichterstattung über den Bundestagsabgeordneten Stefan Gelbhaar (Grüne) zurückgetreten. Bis zum 30. September ist sie geschäftsführend im Amt. Der RBB hatte Teile seiner gegen Jahresende 2024 veröffentlichten Berichte über Belästigungsvorwürfe gegen Gelbhaar zurückgezogen./uk/DP/nas



