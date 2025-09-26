IONOS Group - Aktie stürzt rapide ab - 26.09.2025

Am heutigen Handelstag musste die IONOS Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,16 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die IONOS Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,34 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,47 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,03 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei IONOS Group auf +83,77 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,01 % geändert.

IONOS Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,47 % 1 Monat +5,03 % 3 Monate +3,34 % 1 Jahr +83,14 %

Informationen zur IONOS Group Aktie

Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,40 Mrd.EUR wert.

Top- und Flop-Aktien am 26.09.2025 im TecDAX.

IONOS Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.