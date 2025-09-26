    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIONOS Group AktievorwärtsNachrichten zu IONOS Group

    IONOS Group - Aktie stürzt rapide ab - 26.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die IONOS Group Aktie bisher Verluste von -4,16 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der IONOS Group Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

    IONOS Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.09.2025

    Am heutigen Handelstag musste die IONOS Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,16 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die IONOS Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,34 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,47 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,03 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei IONOS Group auf +83,77 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,01 % geändert.

    IONOS Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,47 %
    1 Monat +5,03 %
    3 Monate +3,34 %
    1 Jahr +83,14 %

    Informationen zur IONOS Group Aktie

    Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,40 Mrd.EUR wert.

    Top- und Flop-Aktien am 26.09.2025 im TecDAX.

    Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


