Neudefinition professioneller Stift-Displays mit Touch-Lösung der nächsten Generation und 4K OLED

Das Artist Ultra 16 ist im professionellen Marktsegment positioniert und wurde für professionelle Kreative, Studios und fortgeschrittene Anwender entwickelt, die sowohl hohe Leistung als auch kreative Freiheit suchen. Mit branchenweit einzigartigen Spezifikationen, darunter eine äußerst reaktionsschnelle Touch-Interaktion, ein 4K-OLED-Bildschirm mit außergewöhnlicher Farbgenauigkeit und 16K-Druckempfindlichkeit, erweitert das Gerät die Grenzen der digitalen Kreation.

LOS ANGELES, 26. September 2025 /PRNewswire/ -- XPPen, ein Weltmarktführer im Bereich Innovation für digitale Kunst, hat heute das Artist Ultra 16 vorgestellt, das weltweit erste Zeichendisplay, das einen 4K-OLED-Bildschirm, die fortschrittliche interaktive Steuerungslösung X-Touch und eine Technologie mit 16K-Druckstufen integriert. Die brandneue Ultra-Serie, die nach der Feier zum 20-jährigen Jubiläum von XPPen auf den Markt gebracht wird, setzt neue Maßstäbe in der Branche, indem sie professionelle Leistung mit vielseitiger Portabilität kombiniert und Künstler in verschiedenen kreativen Arbeitsabläufen unterstützt.

„Wir bei XPPen sind davon überzeugt, dass die Zukunft der Kreativität darin liegt, Künstlern Werkzeuge an die Hand zu geben, die Präzision, Leistung und Flexibilität vereinen", erklärte Amy Yuan, Markenverantwortliche bei XPPen. „Dieses Flaggschiff-Release markiert einen entscheidenden Moment und setzt neue Maßstäbe im Bereich der Tools für digitale Kunst. Durch die Kombination bahnbrechender Innovationen in den Bereichen Touch-Interaktion, Display und EMR gestalten wir die nächste Evolutionsstufe kreativer Arbeitsabläufe und machen gleichzeitig fortschrittliche Innovationen zugänglicher, sodass Kreative aus verschiedenen Bereichen von professionellen Werkzeugen zu einem erschwinglicheren Preis profitieren können."

Touch-Steuerung der nächsten Generation trifft auf 4K-OLED-Brillanz

Das Artist Ultra 16 verfügt über X-Touch, eine innovative Touch-Steuerungslösung, die den kreativen Arbeitsablauf neu definiert. Dieses fortschrittliche System bietet beispiellose kreative Freiheit mit vollständiger 10-Finger-Multitouch-Funktionalität unter Windows und macOS. Durch intelligente, anpassbare Touch-Zonen können Künstler ihren Arbeitsbereich mühelos definieren, indem sie einfach auf dem Bildschirm zeichnen, was das seit langem bestehende Problem versehentlicher Eingaben elegant löst. Das schwebende Menü und die anpassbaren Shortcuts verbessern das professionelle kreative Erlebnis zusätzlich und ermöglichen es Kreativen, natürliche Handgesten nahtlos in ihren kreativen Prozess zu integrieren, wodurch Effizienz mit Immersion kombiniert wird.