Devisen
Eurokurs legt zum US-Dollar zu
- Euro legt leicht zu, bei 1,1694 US-Dollar.
- EZB setzt Referenzkurs auf 1,1672 Dollar fest.
- US-Konjunkturdaten stützen Dollar nicht signifikant.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag etwas zugelegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1694 US-Dollar gehandelt. Sie notierte etwas höher als am Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1672 (Donnerstag: 1,1739) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8567 (0,8518) Euro.
Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen. In der Eurozone wurden am Vormittag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht worden. Händler sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten. Am Donnerstag hatten robuste US-Konjunkturdaten den Euro gestützt.
US-Daten zur Konsum- und Einkommensentwicklung fielen etwas besser als erwartet aus, stützten den Dollar aber nicht. Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresvergleich gemessen am Preisindex PCE wie von Volkswirten erwartet um 2,7 Prozent. Die US-Notenbank Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87400 (0,87480) britische Pfund, 174,79 (174,70) japanische Yen und 0,9332 (0,9344) Schweizer Franken fest. Der Preis für die Feinunze Gold kostete 3.778 Dollar. Das waren 28 Dollar mehr als am Vortag./jsl/nas
EUR/USD Prognosen Update
Mögliche Tagesspanne: 1,1780 bis 1,1920
Nächste Widerstände: 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1830 | 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief
EUR/USD Prognosen Update
Die Aufwärtstendenz zum Wochenstart könnte auch am heutigen Dienstag andauern, wobei zur Wochenmitte mit Blick auf den Fed-Zinsentscheid stärkere Impulse in den Markt kommen dürften.
Mögliche Tagesspanne: 1,1750 bis 1,1820
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief
EUR/USD Prognosen Update
Mögliche Tagesspanne: 1,1720 bis 1,1820
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,2092