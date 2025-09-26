    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Eurokurs legt zum US-Dollar zu

    • Euro legt leicht zu, bei 1,1694 US-Dollar.
    • EZB setzt Referenzkurs auf 1,1672 Dollar fest.
    • US-Konjunkturdaten stützen Dollar nicht signifikant.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag etwas zugelegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1694 US-Dollar gehandelt. Sie notierte etwas höher als am Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1672 (Donnerstag: 1,1739) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8567 (0,8518) Euro.

    Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen. In der Eurozone wurden am Vormittag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht worden. Händler sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten. Am Donnerstag hatten robuste US-Konjunkturdaten den Euro gestützt.

    US-Daten zur Konsum- und Einkommensentwicklung fielen etwas besser als erwartet aus, stützten den Dollar aber nicht. Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresvergleich gemessen am Preisindex PCE wie von Volkswirten erwartet um 2,7 Prozent. Die US-Notenbank Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87400 (0,87480) britische Pfund, 174,79 (174,70) japanische Yen und 0,9332 (0,9344) Schweizer Franken fest. Der Preis für die Feinunze Gold kostete 3.778 Dollar. Das waren 28 Dollar mehr als am Vortag./jsl/nas




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
