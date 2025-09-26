Eurokurs legt zum US-Dollar zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag etwas zugelegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1694 US-Dollar gehandelt. Sie notierte etwas höher als am Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1672 (Donnerstag: 1,1739) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8567 (0,8518) Euro.

Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen. In der Eurozone wurden am Vormittag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht worden. Händler sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten. Am Donnerstag hatten robuste US-Konjunkturdaten den Euro gestützt.