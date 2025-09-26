Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 26.09.2025

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.776,97USD pro Feinunze und notiert damit +0,74 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 45,86USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,44 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 69,78USD und verzeichnet ein Plus von +1,50 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 66,36USD und verzeichnet ein Plus von +1,74 %.