High Tide hat es das fünfte Jahr in Folge in das Jahresranking des Magazins „Report on Business“ der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas geschafft

CALGARY, AB, 26. September 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Sparte des Cannabissektors echten Mehrwert zu schaffen – hat heute bekannt gegeben, dass es aufgrund seiner dreijährigen Umsatzwachstumsrate von 188 % den 182. Platz unter 400 Unternehmen im Jahresranking 2025 des Magazins „Report on Business“ der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas belegt hat.

Im Vorjahresranking 2024 erreichte das Unternehmen mit einer dreijährigen Wachstumsrate von 486 % den 87. Platz unter 417 Unternehmen.

„High Tide wurde vom Magazin 'Report on Business' das fünfte Jahr in Folge zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Dieser Erfolg zeugt von der engagierten Arbeit unseres Teams, der Treue unserer 'Cabana Club'-Mitglieder und der Stärke unseres wertorientierten Einzelhandelsmodells“, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

„Diese Anerkennung unterstreicht den bisherigen Erfolg unserer kanadischen Niederlassungen; daneben schlägt High Tide mit der vor kurzem abgeschlossenen Transaktion zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Firma Remexian ein neues spannendes Kapitel auf. Durch den Einstieg in den größten Cannabismarkt Europas werden wir mit der Expansion unser Umsatzprofil optimieren, unsere internationale Präsenz erweitern und neue Geschäftschancen für langfristiges Wachstum generieren. Wie immer gebührt mein aufrichtiger Dank unserem gesamten Team, das stets dafür sorgt, dass wir mit all unseren Aktivitäten unsere Wertschöpfung steigern können“, fügt Herr Grover hinzu.

„Canada‘s Top Growing Companies“ ist ein redaktionelles Ranking, das im Jahr 2019 ins Leben gerufen wurde, um die Erfolge innovativer Unternehmen in Kanada zu feiern. Um sich für dieses freiwillige Programm zu qualifizieren, müssen sich die teilnehmenden Unternehmen einem rigorosen Anmeldeverfahren unterziehen und bestimmte Umsatzauflagen erfüllen. Insgesamt 400 Unternehmen konnten sich für das diesjährige Ranking qualifizieren. Die vollständige Liste der Gewinner des Jahres 2025 und die damit verbundene redaktionelle Berichterstattung werden in der Oktober-Ausgabe des Magazins „Report on Business“ veröffentlicht. Die Liste ist auch online unter diesem Link verfügbar.