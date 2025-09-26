    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 29. September 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • 10:00 Lufthansa Kapitalmarkttag in München.
    • 10:30 GBR: Geldmenge M4 und Hypothekenzusagen.
    • 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe und Dallas Fed.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 29. September.

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN:
    10:00 Lufthansa, Kapitalmarkttag am Flughafen München
    FRA: Totalenergies, Investorentag

    TERMINE KONJUNKTUR
    10:30 GBR: Geldmenge M4
    10:30 GBR: Hypothekenzusagen
    10:30 GBR: Konsumentenkredit
    11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 9/25
    16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 8/25
    16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/25
    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 29. September 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 29. September. ^ TERMINE UNTERNEHMEN: 10:00 Lufthansa, Kapitalmarkttag am Flughafen München FRA: Totalenergies, Investorentag TERMINE KONJUNKTUR 10:30 GBR: Geldmenge M4 10:30 GBR: Hypothekenzusagen …