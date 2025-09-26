KPS AG: Prognoseanpassung sorgt für Spannung im Geschäftsjahr 2024/25
Die KPS AG korrigiert ihre Finanzprognosen für 2024/2025 nach unten, da die Nachfrage im Handel schwächelt. Umsatz und EBITDA werden geringer ausfallen, während Effizienzmaßnahmen greifen.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- KPS AG passt ihre Umsatz- und EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2024/2025 an aufgrund einer Nachfrageschwäche im Handel.
- Die neuen Umsatzerlöse werden zwischen 118,0 Mio. € und 122,0 Mio. € erwartet.
- Das EBITDA wird voraussichtlich zwischen 4,1 Mio. € und 6,1 Mio. € liegen.
- Die Investitionsbereitschaft im Handel hat sich weiter eingetrübt, was zu Projektverschiebungen ins Jahr 2026 führt.
- Zuvor wurde ein Umsatz von 129,5 Mio. € bis 151,5 Mio. € und ein EBITDA von 10,2 Mio. € bis 14,9 Mio. € erwartet.
- KPS AG hat Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkungen eingeleitet, die kurzfristig das Ergebnis belasten werden.
Der Kurs von KPS lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,6100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,43 % im Minus.
3 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,6200EUR das entspricht einem Plus von +1,64 % seit der Veröffentlichung.
-1,55 %
-4,08 %
-7,06 %
-23,31 %
-17,96 %
-79,63 %
-88,12 %
-87,10 %
-77,99 %
