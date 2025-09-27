Vergiss Barrick und Newmont: Diese Gold-Rakete läuft allen davon

Die Kanadier heben sich durch das starke Produktionswachstum ab. Das Unternehmen erwartet, dass die Goldproduktion bis 2027 um 86 Prozent auf 440.000 Unzen steigen wird – ein Wert, der die durchschnittliche Wachstumsrate der Branche von etwa 10 Prozent weit übertrifft.

Aura Minerals ist auf dem besten Weg, sich als führender Akteur im Bereich Goldproduktion zu etablieren. Die Bank of America hat kürzlich eine Kaufempfehlung für das Unternehmen ausgesprochen und ein Kursziel von 40 US-Dollar pro Aktie festgelegt, was eine potenzielle Kurssteigerung von etwa 25 Prozent bedeutet. Die Gold-Aktie hat seit Anfang des Jahres 134 Prozent zugelegt.

Aura liegt mit seinen Produktionskosten im unteren Bereich der AISC-Kurve (All-In Sustaining Costs). Für 2026 wird ein Kostenwert von 1.301 US-Dollar je Unze erwartet, was unter dem globalen Branchendurchschnitt von 1.473 US-Dollar liegt. Für 2027 wird ein weiterer Rückgang der Produktionskosten auf 1.095 US-Dollar je Unze prognostiziert. Dies wird durch den ramp-up von kostengünstigeren Minen unterstützt, was Aura zu einem der wettbewerbsfähigsten Goldproduzenten macht.

Weiter Pluspunkt aus Sicht der Analysten: Die Bilanz von Aura Minerals ist solide, bis Ende 2025 sollen die Netto-Schulden auf nur 31 Millionen US-Dollar abnehmen. Mit starkem Cashflow wird das Unternehmen voraussichtlich 2026 eine Netto-Cash-Position von 177 Millionen US-Dollar erreichen.

Aura Minerals hat zwischen 2017 und 2024 seine Goldreserven um 81 Prozent auf 2,8 Millionen Unzen erhöht, was eine starke Unterstützung für die zukünftige Produktionsentwicklung bietet. Die beeindruckende Reservewachstumsrate geht Hand in Hand mit einer soliden Produktionssteigerung von 53 Prozent seit 2017.

Aura Minerals handelt derzeit mit einem Abschlag von rund 30 Prozent im Vergleich zu seinen Mitbewerbern im mittleren und Junior-Bereich der Goldproduzenten. Das Kursziel von 40 US-Dollar entspricht einer Bewertung von 1,0 des Net Asset Value (NAV), was im Vergleich zur Konkurrenz günstig erscheint. Mit seinem starken Wachstumsprofil und der soliden Bilanz sehen die Analysten Aura als Investment für Anleger, die von einer positiven Goldpreisentwicklung profitieren möchten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



