DAX glänzt, während MDAX und SDAX schwächeln: Die Gewinner und Verlierer
An den Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während der DAX zulegt, müssen andere deutsche Indizes Verluste hinnehmen. In den USA zeigen die Indizes eine leichte Aufwärtsbewegung.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Anstieg von 0,67% und steht aktuell bei 23.730,93 Punkten, was auf eine positive Entwicklung hindeutet. Im Gegensatz dazu müssen die anderen deutschen Indizes Verluste hinnehmen: Der MDAX fällt um 0,42% auf 29.978,40 Punkte, der SDAX verliert 0,59% und notiert bei 16.753,85 Punkten, während der TecDAX mit einem Minus von 0,73% auf 3.592,52 Punkte zurückgeht. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigen sich die US-amerikanischen Indizes ebenfalls positiv, wenn auch in geringerem Maße als der DAX. Der Dow Jones Industrial Average steigt um 0,42% und erreicht 46.158,07 Punkte. Der S&P 500 verzeichnet einen leichten Anstieg von 0,25% und steht bei 6.621,36 Punkten. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes heute uneinheitlich performen, während die US-Indizes trotz der geringeren Zuwächse eine stabilere positive Tendenz aufweisen.
DAX TopwerteDie DAX-Spitzenreiter sind Münchener Rück mit einem Anstieg von 4.04%, gefolgt von Allianz, die um 2.66% zulegte, und MTU Aero Engines, die um 2.41% stiegen.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichneten die DAX-Flopwerte negative Entwicklungen, angeführt von Daimler Truck Holding mit einem Rückgang von -1.72%, gefolgt von Infineon Technologies mit -2.03% und Zalando, das um -2.15% fiel.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht ThyssenKrupp mit einem Plus von 3.42% hervor, während Kion Group um 2.91% und Aurubis um 1.58% zulegten.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen eine deutlich negative Tendenz, angeführt von Lanxess mit -3.27%, AIXTRON mit -3.55% und IONOS Group, die um -4.10% fiel.
SDAX TopwerteIm SDAX dominiert Salzgitter mit einem Anstieg von 4.72%, gefolgt von KWS SAAT mit 4.37% und thyssenkrupp nucera, das um 3.11% zulegte.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind Verve Group Registered (A) mit -2.83%, SUESS MicroTec mit -3.21% und SCHOTT Pharma, das um -3.77% fiel.
TecDAX TopwerteIm TecDAX führen PNE mit 1.87%, CANCOM SE mit 1.41% und freenet mit 1.19% die Liste der Gewinner an.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte umfassen SUESS MicroTec mit -3.21%, AIXTRON mit -3.55% und IONOS Group, die um -4.10% fiel.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones sind Boeing mit einem Anstieg von 4.33%, IBM mit 1.39% und Goldman Sachs Group mit 1.12% die Topwerte.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind Unitedhealth Group mit -0.91%, Cisco Systems mit -1.08% und Nike (B) mit -1.23%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 führt Ford Motor mit einem Anstieg von 5.46%, gefolgt von APA Corporation mit 5.20% und Paccar mit 5.11%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 sind HP mit -1.36%, Moderna mit -1.46% und Seagate Technology Holdings mit -1.55%.
