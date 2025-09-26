Bundeskanzler Friedrich Merz zu Gast beim Schwarz Ecosystem Summit (FOTO)

Berlin/Neckarsulm (ots) -



- Vertreter aus Wirtschaft, Forschung und Politik erörtern drängende

Herausforderungen unserer Zeit

- Im Mittelpunkt stehen die drei Megatrends gesundes Leben, nachhaltiges

Wirtschaften und digitale Souveränität

- Partnerschaften und Kooperationen bilden die Grundlage für einen starken

Standort Deutschland

- Es braucht Mut und Entschlossenheit, um für ein souveränes Europa voranzugehen



Angesichts geopolitischer Unsicherheiten und gesellschaftlicher Polarisierung

sind die Unternehmen der Schwarz Gruppe überzeugt: Nur durch gemeinsames Handeln

lassen sich die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts meistern. Mit

Fokus auf die drei zentralen Megatrends gesundes Leben, nachhaltiges

Wirtschaften und digitale Souveränität luden sie am 25. und 26. September

Vertreter aus Wirtschaft, Forschung, öffentlicher Hand und Politik zum Schwarz

Ecosystem Summit nach Berlin ein.





Ein Höhepunkt der Veranstaltung war der politische Impuls von BundeskanzlerFriedrich Merz, der hervorhob : "Es ist der Anspruch der Bundesregierung, dassDeutschland auch im 21. Jahrhundert führende Industrienation bleibt. Dafürbrauchen wir nicht nur Politik, die vorausschauend die Weichen stellt, sondernauch vorausschauende Unternehmen. Die Schwarz Gruppe geht in dieser Hinsichtvorbildhaft voran. Sie bemüht sich zum Beispiel unter Einsatz eigenerfinanzieller Mittel intensiv um die Stärkung der technologischen SouveränitätDeutschlands. So sieht verantwortliches Unternehmertum in der Praxis aus!""Ein starker Wirtschaftsstandort Deutschland braucht Unternehmen, die gemeinsaman innovativen Lösungen arbeiten. Wir alle stehen vor Herausforderungen, die sogroß sind, dass wir sie nur zusammen meistern können. So schaffen wir dieGrundlage, um mit Mut und Entschlossenheit für ein souveränes Europavoranzugehen", betont Gerd Chrzanowski, Komplementär Schwarz Gruppe, dieBedeutung von Partnerschaften und Kooperationen. "Als Unternehmen der SchwarzGruppe glauben wir fest an die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Allein in denvergangenen zehn Jahren haben wir über 30 Milliarden Euro in den Standortinvestiert. Diesen Kurs behalten wir bei: 2025 investieren wir weitere 3,7Milliarden Euro."Gesundes Leben, nachhaltiges Wirtschaften und digitale SouveränitätAls viertgrößte Handelsgruppe der Welt decken die Unternehmen der Schwarz Gruppemit ihrem einzigartigen Ökosystem den gesamten Wertschöpfungskreis ab, von derProduktion über den Handel bis hin zu Recycling und Digitalisierung. Auf dieserGrundlage entwickeln sie tagtäglich Lösungen, die die Megatrends vorantreiben:- Mit ihren Handelssparten Lidl und Kaufland machen sie hochwertige Lebensmittel