Bundeskanzler Friedrich Merz zu Gast beim Schwarz Ecosystem Summit (FOTO)
Berlin/Neckarsulm (ots) -
Ein Höhepunkt der Veranstaltung war der politische Impuls von Bundeskanzler
Friedrich Merz, der hervorhob : "Es ist der Anspruch der Bundesregierung, dass
Deutschland auch im 21. Jahrhundert führende Industrienation bleibt. Dafür
brauchen wir nicht nur Politik, die vorausschauend die Weichen stellt, sondern
auch vorausschauende Unternehmen. Die Schwarz Gruppe geht in dieser Hinsicht
vorbildhaft voran. Sie bemüht sich zum Beispiel unter Einsatz eigener
finanzieller Mittel intensiv um die Stärkung der technologischen Souveränität
Deutschlands. So sieht verantwortliches Unternehmertum in der Praxis aus!"
"Ein starker Wirtschaftsstandort Deutschland braucht Unternehmen, die gemeinsam
an innovativen Lösungen arbeiten. Wir alle stehen vor Herausforderungen, die so
groß sind, dass wir sie nur zusammen meistern können. So schaffen wir die
Grundlage, um mit Mut und Entschlossenheit für ein souveränes Europa
voranzugehen", betont Gerd Chrzanowski, Komplementär Schwarz Gruppe, die
Bedeutung von Partnerschaften und Kooperationen. "Als Unternehmen der Schwarz
Gruppe glauben wir fest an die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Allein in den
vergangenen zehn Jahren haben wir über 30 Milliarden Euro in den Standort
investiert. Diesen Kurs behalten wir bei: 2025 investieren wir weitere 3,7
Milliarden Euro."
Gesundes Leben, nachhaltiges Wirtschaften und digitale Souveränität
Als viertgrößte Handelsgruppe der Welt decken die Unternehmen der Schwarz Gruppe
mit ihrem einzigartigen Ökosystem den gesamten Wertschöpfungskreis ab, von der
Produktion über den Handel bis hin zu Recycling und Digitalisierung. Auf dieser
Grundlage entwickeln sie tagtäglich Lösungen, die die Megatrends vorantreiben:
- Mit ihren Handelssparten Lidl und Kaufland machen sie hochwertige Lebensmittel
