    Bundeskanzler Friedrich Merz zu Gast beim Schwarz Ecosystem Summit (FOTO)

    Berlin/Neckarsulm (ots) -

    - Vertreter aus Wirtschaft, Forschung und Politik erörtern drängende
    Herausforderungen unserer Zeit
    - Im Mittelpunkt stehen die drei Megatrends gesundes Leben, nachhaltiges
    Wirtschaften und digitale Souveränität
    - Partnerschaften und Kooperationen bilden die Grundlage für einen starken
    Standort Deutschland
    - Es braucht Mut und Entschlossenheit, um für ein souveränes Europa voranzugehen

    Angesichts geopolitischer Unsicherheiten und gesellschaftlicher Polarisierung
    sind die Unternehmen der Schwarz Gruppe überzeugt: Nur durch gemeinsames Handeln
    lassen sich die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts meistern. Mit
    Fokus auf die drei zentralen Megatrends gesundes Leben, nachhaltiges
    Wirtschaften und digitale Souveränität luden sie am 25. und 26. September
    Vertreter aus Wirtschaft, Forschung, öffentlicher Hand und Politik zum Schwarz
    Ecosystem Summit nach Berlin ein.

    Ein Höhepunkt der Veranstaltung war der politische Impuls von Bundeskanzler
    Friedrich Merz, der hervorhob : "Es ist der Anspruch der Bundesregierung, dass
    Deutschland auch im 21. Jahrhundert führende Industrienation bleibt. Dafür
    brauchen wir nicht nur Politik, die vorausschauend die Weichen stellt, sondern
    auch vorausschauende Unternehmen. Die Schwarz Gruppe geht in dieser Hinsicht
    vorbildhaft voran. Sie bemüht sich zum Beispiel unter Einsatz eigener
    finanzieller Mittel intensiv um die Stärkung der technologischen Souveränität
    Deutschlands. So sieht verantwortliches Unternehmertum in der Praxis aus!"

    "Ein starker Wirtschaftsstandort Deutschland braucht Unternehmen, die gemeinsam
    an innovativen Lösungen arbeiten. Wir alle stehen vor Herausforderungen, die so
    groß sind, dass wir sie nur zusammen meistern können. So schaffen wir die
    Grundlage, um mit Mut und Entschlossenheit für ein souveränes Europa
    voranzugehen", betont Gerd Chrzanowski, Komplementär Schwarz Gruppe, die
    Bedeutung von Partnerschaften und Kooperationen. "Als Unternehmen der Schwarz
    Gruppe glauben wir fest an die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Allein in den
    vergangenen zehn Jahren haben wir über 30 Milliarden Euro in den Standort
    investiert. Diesen Kurs behalten wir bei: 2025 investieren wir weitere 3,7
    Milliarden Euro."

    Gesundes Leben, nachhaltiges Wirtschaften und digitale Souveränität

    Als viertgrößte Handelsgruppe der Welt decken die Unternehmen der Schwarz Gruppe
    mit ihrem einzigartigen Ökosystem den gesamten Wertschöpfungskreis ab, von der
    Produktion über den Handel bis hin zu Recycling und Digitalisierung. Auf dieser
    Grundlage entwickeln sie tagtäglich Lösungen, die die Megatrends vorantreiben:

    - Mit ihren Handelssparten Lidl und Kaufland machen sie hochwertige Lebensmittel
