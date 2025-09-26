    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAPA Corporation AktievorwärtsNachrichten zu APA Corporation

    APA Corporation - Aktienkurs springt nach oben +5,32 % - 26.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die APA Corporation Aktie bisher um +5,32 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der APA Corporation Aktie.

    APA Corporation ist ein führendes Energieunternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas konzentriert. Es hat eine starke Präsenz in den USA, Ägypten und der Nordsee. Hauptkonkurrenten sind ExxonMobil, Chevron und ConocoPhillips. APA zeichnet sich durch innovative Technologien und nachhaltige Praktiken aus.

    APA Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die APA Corporation Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,32 % im Plus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in APA Corporation investiert war, konnte einen Gewinn von +36,43 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,01 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,21 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -1,79 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,10 % geändert.

    APA Corporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,01 %
    1 Monat +9,21 %
    3 Monate +36,43 %
    1 Jahr -5,57 %

    Informationen zur APA Corporation Aktie

    Es gibt 358 Mio. APA Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,87 Mrd.EUR wert.

    APA Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die APA Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur APA Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    APA Corporation

    +5,36 %
    +2,59 %
    +9,27 %
    +37,24 %
    -4,63 %
    -37,19 %
    +144,91 %
    -39,03 %
    -75,00 %
    ISIN:US03743Q1085WKN:A2QQVE



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
