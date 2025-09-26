Nach der Ankündigung ihrer Kandidatur wendet sich Laura Villars an alle Mitgliedsclubs

Gleichzeitig hat sie bereits direkte Telefongespräche mit mehreren Clubleitern geführt, um sich deren Anliegen anzuhören und einen konstruktiven Austausch zu ermöglichen.

GENF, 26. September 2025 /PRNewswire/ -- Nur wenige Tage nach der offiziellen Ankündigung ihrer Kandidatur für die FIA-Präsidentschaft hat die Schweizer Rennfahrerin und Unternehmerin Laura Villars, 28, die nächste wichtige Phase ihrer Kampagne eingeleitet: Sie wendet sich an alle FIA-Mitgliedsclubs auf der ganzen Welt und schickt jedem Präsidenten eine personalisierte E-Mail mit ihrem Glaubensbekenntnis.

In ihrer Botschaft bekräftigte Laura Villars ihr Engagement für die FIA:

„Die FIA ist unsere gemeinsame Heimat. Ich habe mein ganzes Leben lang dazugehört, sowohl als Rennfahrer als auch als Mitglied von Mobilitätsclubs. Heute möchte ich diese Erfahrung in den Dienst eines kollektiven Projekts stellen, das mit und für die Clubs entwickelt wird".

Ihr Glaubensbekenntnis enthält fünf starke Verpflichtungen:

Unabhängige und transparente Verwaltung: gewählter Prüfungsausschuss , autonomer Haushalt des Senats , öffentliches Interessenregister , offenes Dashboard für Subventionen .

, , , . Faire Unterstützung für alle Vereine: Club Support Fund , vereinfachter Zugang zu Entwicklungsfonds, progressive Mitgliedsbeiträge, die die Kosten für die kleinsten ASNs senken.

, vereinfachter Zugang zu Entwicklungsfonds, progressive Mitgliedsbeiträge, die die Kosten für die kleinsten ASNs senken. Zugänglicher und integrativer Motorsport: Women in Motorsport Fund (20 jährliche Stipendien), FIA Young Leaders Academy (25 Talente/Jahr weltweit), Kofinanzierungsmechanismen zur Senkung der Eintrittskosten an der Basis um 20% in drei Jahren.

(25 Talente/Jahr weltweit), Kofinanzierungsmechanismen zur Senkung der Eintrittskosten an der Basis um 20% in drei Jahren. Konkrete Auswirkungen auf Mobilität und Tourismus: „ Null Tote bis 2035 ," 100 Smart-Mobility-Projekte in drei Jahren , FIA-UNWTO-Aktionsplan, universelle digitale FIA-Karte .

," , FIA-UNWTO-Aktionsplan, . Ein bleibendes Vermächtnis: Klimaneutrale FIA bis 2030, FIA Academy of Future Leaders (als Ergänzung zur FIA University).

Sie erinnert die Clubs daran, dass für die Bestätigung ihrer Kandidatur 18 offizielle (6 Sporting Clubs / 6 Mobilitätsclubs / 6 gemischte Clubs) von den 245 Mitgliedsclubs der FIA:

„Die Entscheidung liegt jetzt bei den Vereinen. Sie haben die Macht, einen echten demokratischen Wettbewerb zu gewährleisten und die FIA für die Zukunft zu öffnen."

Das vollständige Programm von Laura Villars wird in den kommenden Wochen im Vorfeld der für Dezember 2025 angesetzten Wahlen vorgestellt.

*Das vollständige Glaubensbekenntnis ist dieser Pressemitteilung beigefügt.

