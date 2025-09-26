123fahrschule SE optimiert jetzt Pläne 2025!
Die 123fahrschule SE korrigiert ihre Finanzprognosen für 2025 nach unten, während das Kerngeschäft floriert und neue Herausforderungen sowie Chancen in der Fahrschülerausbildung auftauchen.
Foto: adobe.stock.com
- Der Vorstand der 123fahrschule SE passt die Jahresplanung für 2025 aufgrund vorläufiger Geschäftszahlen an.
- Die ursprünglich kommunizierten Umsatzziele von 28-30 Mio. Euro und EBITDA von 1,5-2,5 Mio. Euro werden voraussichtlich nicht erreicht.
- Erwartete Umsatzerlöse für 2025 liegen nun bei 25-26 Mio. Euro, mit einem EBITDA von 0,4-1,0 Mio. Euro.
- Das Kerngeschäft der Fahrschülerausbildung entwickelt sich positiv und macht rund 80% der Umsatzerlöse aus.
- Das Geschäft in der Berufskraftfahrer- und Fahrlehrerausbildung bleibt hinter den Erwartungen zurück, während das Fahrsimulatoren-Geschäft erstmals einen substanziellen Umsatzbeitrag leistet.
- Eine ausstehende Novelle der Fahrschülerausbildung bremst Investitionsentscheidungen und die Nachfrage in mehreren Geschäftsbereichen.
Der Kurs von 123fahrschule lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,6000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,83 % im
Minus.
3 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,6800EUR das entspricht einem Plus von +2,22 % seit der Veröffentlichung.
+1,10 %
-0,55 %
+2,25 %
-4,71 %
+284,94 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
